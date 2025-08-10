Sebastià Sagreras, PP Balears: «No necesitamos parches sino medidas para frenar a las mafias de la inmigración irregular»

El portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, exige al delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, que deje de justificar la «inacción» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y actúe para frenar la inmigración irregular en las islas. Sagreras responde de este modo a las declaraciones de Rodríguez, en las que reconoce que Balears duplica su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes y que la llegada de inmigrantes irregulares ha aumentado un 170% respecto a 2024.

«No podemos limitarnos a reaccionar cuando el problema ya está encima; no podemos plantear únicamente políticas a posteriori. La prioridad es actuar de forma preventiva, y eso pasa porque el Gobierno de España asuma de una vez su responsabilidad para frenar el flujo de inmigración irregular que golpea a Balears», manifesta Sagreras. «Que el delegado diga que no sabe cómo blindar nuestras costas es la mejor prueba de la dejadez de este Gobierno. Desde el PP llevamos meses pidiendo que el problema se plantee ante la Unión Europea y que se actúe con Argelia, el principal emisor de inmigración irregular hacia Balears. Lo que no necesitamos son parches, sino medidas preventivas y acuerdos efectivos en origen para frenar a las mafias», recalca el portavoz popular.

En este sentido, Sagreras recuerda que Balears registra «el mayor crecimiento de inmigración irregular», con más de 3.000 llegadas en lo que va de año y 638 menores no acompañados (según datos aportados por el portavoz Govern, Antoni Costa, el pasado 1 de agosto), lo que supone una sobreocupación reconocida por el propio delegado del Gobierno central y que «es del 1.000% en los centros de menores» que gestionan los consells insulares, en palabras de Sagreras, quien subraya que «Balears no puede acoger ni un menor más» y que «incluso ayuntamientos socialistas rechazan abrir centros por falta de medios». «Hace más de un año que advertimos del colapso y Sánchez nos ha ignorado. No aceptaremos este reparto injusto y utilizaremos todas las vías políticas y legales para frenarlo», concluye.