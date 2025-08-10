Sant Josep admite dificultades para erradicar las microalgas

Eliminar las microalgas en Cala Vedella está resultando más complicado de lo previsto inicialmente. A pesar de que desde la semana del 24 de julio ya está en funcionamiento el sistema de bombas de recirculación de agua, lo cierto es que hay algunas áreas de esta playa en las que el agua todavía sigue manteniendo un aspecto turbio y verdoso.

Un aspecto que ha provocado la queja de los bañistas de esta zona turística. Algunos de ellos incluso se han dirigido a Diario de Ibiza asegurando que se había producido un vertido de fecales en la zona, extremo que ha sido desmentido por el Ayuntamiento de Sant Josep. «No se ha producido ningún vertido de aguas fecales. El agua turbia se debe a la presencia de microalgas», explica una portavoz del Consistorio, quien también informa de que las bombas están funcionando correctamente. No obstante, y ante la evidencia de que estas no están teniendo la eficiencia deseada, se están buscando opciones que sirvan para mejorar su rendimiento: «Los técnicos están trabajando para mejorar la posición de los tubos que traen agua desde fuera de la bahía. Sin embargo, las altas temperaturas y la resistencia de las microalgas están dificultando esta tarea».

Proceso burocrático

Pese a que quizás su aspecto no sea muy estético, el Consistorio recuerda que los análisis del agua en Cala Vedella son correctos y confirman que la playa es apta para el baño.

Las bombas de recirculación, que permiten refrescar la temperatura del agua y evitar la presencia masiva de microalgas en la misma (no olvidemos que estos organismos, que habitan en el lecho submarino, emergen a la superficie a partir de cierta temperatura del agua, lo que contribuye a su turbiedad) deberían haberse puesto en marcha el pasado 1 de junio, pero se retrasó hasta un mes y medio a causa de una falta de comunicación entre la conselleria del Mar y Ciclo del Agua del Govern balear y el Ministerio de Transición Ecológica.

El visto bueno de ambas administraciones era indispensable para la puesta en marcha de este recurso, ya que la anterior contrata expiró el año pasado, y un bloqueo burocrático provocó una demora de varios meses en el procedimiento.