Las reservas hídricas de Ibiza, al mínimo en plena temporada

Las reservas hídricas de Baleares se situaron en julio en el 43%, cinco puntos por debajo del registro de junio (48%) y tres puntos menos que hace un año (46%), según datos de la conselleria de Medio Ambiente. Ibiza ha pasado del 34% al 29%, lo que la convierte en la isla que se encuentra en peor situación. Mallorca ha pasado del 50% al 46%, y Menorca del 42% al 40%, lo que refleja un descenso generalizado en todo el archipiélago.

En cuanto a los escenarios de sequía, todas las unidades de demanda han registrado una bajada en el índice: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Ibiza y Formentera.

La unidad de demanda Es Pla ha entrado en situación de alerta, mientras que el 88,2% del territorio permanece en prealerta, el 10,2% en alerta y solo el 1,6% (UD Formentera) en situación de normalidad. El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,366, prácticamente igual que hace un año (0,365), pero por debajo del valor registrado hace dos años (0,460).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que julio ha sido muy húmedo en las islas, el séptimo más húmedo desde 1961.

Las precipitaciones medias han sido de 19,4 litros por metro cuadrado, por encima de lo habitual: Mallorca registró 22,9 l/m² (5,6 l/m² de media), Menorca 9,6 l/m² (4,8), Ibiza 6,5 l/m² (3,0) y Formentera 12,0 l/m² (2,5).

La precipitación interanual alcanza el 102%, con Mallorca en el 103%, Menorca en el 104% y las Pitiusas en el 93%.

En cuanto a las temperaturas, julio fue muy cálido en todas las islas, con anomalías de alrededor de + 1°C respecto a la media climática.

Según las previsiones, y teniendo en cuenta la época del año y la situación actual, se espera que las reservas continúen disminuyendo durante agosto.