«El PP es consciente de que necesitamos inmigración, pero que sea legal»

Llega a esta conselleria a mitad de legislatura. ¿En qué se va a notar el cambio de consellera?

Fernández, en un momento de la entrevista. | M. MIELNIEZUK

Llego a la conselleria con un Govern del Partido Popular que tiene un programa de gobierno que queremos cumplir, al margen de los pactos que podamos tener con otras formaciones. Mi intención es continuar con las políticas impulsadas estos dos años, fruto de un trabajo intenso y de muchas reuniones que se tradujeron en un programa de gobierno, que es nuestra hoja de ruta. Recojo el testigo de una mujer a la que admiro profundamente y que ha trabajado para desatascar los problemas heredados de la pasada legislatura, como la falta de personal en prácticamente todas las direcciones generales. Ahora que esas dificultades se están resolviendo, podemos centrarnos en impulsar nuevas medidas.

La conselleria ha perdido competencias importantes como integración, cooperación y todos los programas referentes a conciliación. ¿Por qué este ‘vaciado’?

Al crearse una nueva conselleria le damos una nueva importancia a la igualdad y la conciliación, que era un compromiso de nuestra presidenta desde el inicio, y entonces se reordenan algunas competencias. También se ha decidido devolver a Presidencia las áreas de inmigración y cooperación, como ya estuvieron durante muchos años. La vicepresidenta actual, de hecho, fue directora general en ese ámbito.

Aún no ha completado su equipo, ¿no encuentran gente dispuesta?

Estamos en ello. No hay una dificultad concreta, pero sí un contexto estival que retrasa algunas decisiones. No solo falta la dirección general de Familias, Infancia, Adolescencia y Diversidad; queda algún otro nombramiento pendiente. Queremos contar con las personas más adecuadas, aunque algunas no tengan disponibilidad inmediata. En las próximas semanas cerraremos el equipo, confío.

Su antecesora reconoció que las cifras de dependencia y discapacidad han empeorado, ¿qué piensa hacer?

Hay que poner el foco en dos cuestiones. En dependencia, las comunidades estamos asfixiadas por un Gobierno estatal que no financia lo que le corresponde. Balears asume casi el 80% del coste, mientras el Estado no llega al 20% cuando debería estar financiado a partes iguales. Además ahora se ha presentado un anteproyecto para reformar la ley de Dependencia y Discapacidad anunciado sin consenso y sin dotación presupuestaria. Estas cosas, unidas a la falta de personal que se está consiguiendo suplir, hace que las listas de espera no sean las que nos gustaría. En discapacidad, la implantación de los nuevos baremos estatales ha supuesto problemas de formación y dificultades técnicas. Las listas de espera han aumentado, sí, pero no por dejadez. Aun así, en septiembre presentaremos un plan de choque para reducir esas listas de espera. Entre las medidas estarán las pasarelas entre discapacidad y dependencia, y la ampliación de horas del servicio de ayuda a domicilio que permitirá reducir la lista en unas 400 personas.

Queda la mitad de la legislatura, ¿hay previsión de cuándo conoceremos el plan de infraestructuras sociales de este Govern?

Estamos trabajando con el plan del anterior Govern, que tenía muchas cosas teóricamente proyectadas pero que no se habían iniciado. Ahora hay ocho residencias y tres centros de día en marcha. Nos reuniremos con los consells y ayuntamientos para analizar qué infraestructuras hacen falta. Pero, más allá del ladrillo, debemos pensar en un sistema integral de atención a la dependencia, en fomentar la autonomía personal. La gente envejece en mejores condiciones y quiere quedarse en casa. Hay que adaptar los recursos a esa realidad.

Los trabajadores de Es Pinaret hace meses que denuncian la falta de personal y las condiciones de precariedad en las que trabajan, ¿qué medidas adoptarán?

Estamos mejorando la relación de puestos de trabajo en la Fundació Institut Socioeducatiu Estel, y se ha acordado un plus de peligrosidad para el personal que trabaja con menores infractores. Es un reconocimiento necesario, los perfiles que nos llegan son cada vez más complicados. Hay situaciones que pueden ser conflictivas y debemos reconocer a estas personas la capacidad para resolverlas. También vamos a abordar en breve la mejora de las instalaciones.

En inmigración el Govern solo tiene competencias en integración e inclusión, no en inmigración irregular ni control de fronteras, ¿cómo se justifica mudar esta dirección general de Asuntos Sociales a Presidencia y que la persona responsable pase de ser una persona del mundo de la cooperación en el ámbito de la Iglesia a un policía nacional?

Recuerdo que hablamos de una reestructuración del Govern y se ha creado una nueva conselleria y una vicepresidencia para reforzar la acción de gobierno y vicepresidencia asume estas competencias de Inmigración y Cooperación. Hay que recordar que inmigración es algo transversal, especialmente porque este Govern tiene las materias de integración e inclusión. Al señor Pavón hay que darle una oportunidad para que demuestre cómo trabaja, no es solo policía nacional, también es educador social y conoce muy bien el ámbito de la extranjería. Y es una persona dialogante y acostumbrada a reivindicar, y en este ámbito necesitamos muchos recursos.

¿No le preocupa el mensaje que pueda transmitir a la sociedad, en un momento en que hay partidos tratando de generar crispación social con esto, que el nuevo director general haya vinculado inmigración con delincuencia [«Yo no digo que todos los inmigrantes vengan a delinquir, pero muchos de ellos sí»]?

Hizo esas declaraciones cuando representaba a un sindicato policial. Nunca vinculó directamente inmigración con delincuencia, se limitó a dar unos datos. En cualquier caso, debemos luchar contra las mafias y la inmigración ilegal, y exigir una política migratoria real al Gobierno de España, que ni siquiera reconoce que hay una ruta. Eso no significa que seamos unos racistas o unos xenófobos. El PP es consciente de que necesitamos inmigración, legal, y defendemos que quienes vienen puedan tener una verdadera oportunidad aquí.

En la despedida a Catalina Cirer se alabó su trayectoria y talante político. ¿Por qué prescindir de una persona tan valorada que además dijo que le quedaba trabajo por hacer?

Fue una decisión personal y política que ella explicó. Le tengo enorme admiración. Empecé mi carrera con ella en 2007, fue la primera alcaldesa de Palma, delegada del Gobierno... Es una referente. Y no va a desaparecer de nuestro partido, vamos a seguir contando con ella siempre, desde otro espacio.

¿Su salida se ha entendido dentro del partido?

No sé, a ver, no he recibido ningún tipo de... nada. Lo que sí se ha transmitido es mucho cariño y reconocimiento. Son más de 30 años de dedicación política.

Se hizo una auditoría de cuánta gente cobraba la renta social garantizada (Resoga) para asegurarse de que todos los beneficiarios cumplían los requisitos: ¿Cuánta gente la percibía y cuánta la cobra ahora?

No tengo cifras exactas ahora mismo, pero lo que sí le puedo decir es que se han mejorado mucho los mecanismos de control y eficiencia. Es esencial garantizar que cada euro de dinero público vaya realmente a quien lo necesita. No se trata de recortar, sino de hacer un uso más eficiente y más justo.

El PP pactó con Vox para sacar adelante los presupuestos, endureció los criterios para acceder a la Resoga. ¿Han calculado cuánta gente quedará excluida?

No estamos haciendo nada nuevo: volvemos a la redacción original de la ley, que exigía tres años de residencia legal para acceder a la ayuda. Esa modificación fue aprobada por amplio consenso político en su momento. Lo que queremos es preservar el espíritu de la norma y garantizar que el sistema sea justo para todos. Creemos que es lo mejor y lo más garantista. Ahora se está trabajando en depurar que se hagan las cosas bien, después podremos dar los datos.

¿Habrá alguna ayuda alternativa para las personas que queden fuera de la Resoga? Su antecesora comentó esta opción con las entidades.

No me consta ningún mecanismo nuevo. Pero en Balears, a través de servicios municipales y de emergencia social, nadie se queda sin cobertura básica. El ingreso mínimo vital tampoco incluye a personas en situación irregular y nunca he visto a nadie de la izquierda criticar eso.

¿Y en el caso de la ayuda para menores extutelados migrantes?

También se establecen los tres años de residencia legal. No estamos hablando de una exclusión automática, sino de una valoración más completa del proceso de emancipación, proceso que solo es exitoso si hay un trabajo previo con el menor, si ha estado escolarizado, si ha tenido un acompañamiento educativo y social al menos durante un año. No se trata solo de cumplir la mayoría de edad y salir del sistema. La ley de emancipación, de hecho, fue pionera en Balears con un gobierno del PP, y queremos seguir apostando por una intervención seria y rigurosa.

¿Qué otras medidas en infancia tiene previstas?

Vamos a activar el Observatori de la Infància i l’Adolescència, creado en 2013 y nunca puesto en marcha. Incluirá a consells, ayuntamientos y entidades. Nos centraremos en lucha contra la pobreza infantil, salud mental infantojuvenil y políticas de prevención

Las entidades sociales han abandonado los Pactos por la Inclusión tras el pacto PP-Vox. ¿Ha hablado ya con ellas?

Nunca hemos perdido la relación. Yo personalmente he seguido en contacto con muchas de ellas desde antes de entrar en el Govern, y ahora como consellera. Somos muy conscientes de que el tercer sector es imprescindible, están sobre el terreno, conocen la realidad de las personas vulnerables y son socios fundamentales en la ejecución de muchas políticas. Es cierto que algunas decidieron abandonar los Pactos por desacuerdos políticos, pero eso no significa que se haya roto el diálogo. Vamos a seguir trabajando con ellas, en otros espacios de colaboración, no hay otra forma de trabajar en este ámbito. Lo importante es que las personas a las que atendemos reciban la mejor atención posible, más allá de las diferencias ideológicas.

Las entidades creen que el pacto legitima mensajes de odio, vulnera derechos fundamentales y para el PP supone cruzar líneas rojas, ¿qué responde?

No puedo estar de acuerdo. A lo mejor es verdad que pueden criticar el lenguaje de los pactos, o de cómo han podido transmitir otras formaciones algunas cuestiones... pero el PP no ha cruzado líneas rojas ni las cruzará nunca.

¿Cómo encaja el feminismo en este Govern?

No encaja: es, está. El PP cree en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La presidenta es mujer, la vicepresidenta también, esta conselleria tiene mayoría femenina... Por eso hemos creado esta nueva conselleria de Igualdad y Conciliación: para vertebrar todas las políticas de igualdad, con especial atención a precariedad laboral, los cuidados y la conciliación. También hay hombres feministas en el PP, lo he vivido en primera persona.