Paciente oncológico derivado a Son Espases: "Me han retrasado el alta y no hay vuelos para volver a Ibiza"

Un paciente oncológico de Ibiza, Javier Estévez Blanco, se sometió el jueves a primera hora de la mañana a la operación de un tumor en la pierna, después de que el miércoles le derivasen ya al Hospital Son Espases de Mallorca. En un primer momento, la agencia de viajes con la que colabora la oficina de traslados le compró un billete de vuelta a Ibiza para el sábado, aunque como era una fecha aproximada de alta para el paciente, dicho billete era de carácter flexible. De esta manera, según le explicaron desde la agencia, podría cambiarlos por otro vuelo si finalmente alargaban o acortaban el periodo de hospitalización.

Finalmente, el viernes a las cuatro de la tarde le comunicaron que recibiría el alta el domingo a mediodía, pero no ha podido conseguir billetes para el domingo dado que ya no quedaban plazas libres para volar a Ibiza este día, así que todo apunta a que tendrá que pasar una noche más en Son Espases. Y es que, al ser fin de semana, se complica la búsqueda de soluciones. "La agencia cierra el viernes a las cuatro y no abren hasta el lunes, así que no me cogen el teléfono, y en la oficina de traslados de Ibiza tampoco trabajan hasta el lunes, así que no tengo manera de conseguir vuelos", relata el paciente, que estos días ha estado en Son Espases acompañado por su pareja, que mañana tiene que volver al trabajo. Este sábado ella misma se trasladó hasta el aeropuerto, hasta el mostrador de facturación de la aerolínea, para explicar la situación, relata Estévez. Pero no había plazas disponibles, de manera que fue a comprar billetes para volver los dos juntos a Ibiza el lunes a primera hora de la mañana.

"Mi chica ha ido a la cinta de facturación a explicar la situación, pero no hay manera de que yo vuelva el domingo. Ya da igual con quién hables porque los aviones están llenos, así que Iberia [cuyos vuelos interislas opera Air Nostrum] no me puede ayudar aunque quiera hacerlo", comenta con resignación.

"Debería poderse"

"Creo que si no es a través de un helicóptero, debería poder acogerme a algún contrato [de Salud] con alguna compañía aérea en la que den prioridad a alguien que sale de una operación y tiene que volver a su casa. No sé, desconozco cómo funciona esto porque nunca me he visto en esta situación", lamenta este hombre de Ibiza, a quien desde el Hospital Son Espases le dijeron que se podría quedar la noche del domingo para no quedarse en la calle hasta que salga el vuelo. En todo caso, la pareja también tiene la opción de alojarse en un piso en Mallorca gestionado por la Asociación de Ayuda al Enfermo con Cáncer Desplazado de las Illes Balears (Asamdib): «Nos está ayudando con el alojamiento y nos proporcionaron vales de comida. Estamos muy agradecidos, si no fuera por ellos esto sería mucho peor».

Por otro lado, el paciente asegura que, cuando el miércoles llegó a Son Espases, pasó hora y media hasta que le dijeron en qué zona tenía que ingresar exactamente. "Además, he viajado a Palma tal vez unas cinco veces [por motivos médicos] hasta que alguien en Can Misses me dijo que tenía derecho a pedir [el pago de] los billetes". También cuenta que le han dicho que recoja todas las facturas y demás documentación para poder reclamar los vuelos que ha pagado, que asegura que en total suman más de 700 euros.

Durante este sábado, un profesional de atención al paciente acudió a su habitación en diferentes momentos, debido a la incertidumbre del paciente y su pareja; además, al ser fin de semana, el Hospital Son Espases y el Ib-Salut explicaron que será mañana lunes cuando podrán recabar la información suficiente para poder ofrecer una respuesta a este diario.

"Tengo un drenaje puesto en la pierna y, evidentemente, hasta que no pare de drenar, no me dejan irme. Yo entiendo que por seguridad me tenía que quedar aquí hasta este domingo", apunta el paciente, quien, no obstante, pide poder volar a su isla antes del lunes. "Es un desastre, parece que si te toca un sábado te tienes que fastidiar".