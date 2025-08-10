Naomi Campbell disfruta de las discotecas de Ibiza

La modelo Naomi Campbell ha pasado unos días en Ibiza, en los que ha disfrutado de sus playas y también de sus discotecas. Yann Pissenem, CEO y fundador de UNVRS ha compartido en sus stories de Instagram, en los que ha mostrado una intensa noche (con Calvin Harris en Ushuaïa, David Guetta en UNVRS y varias genéricas de la fiesta en Hï) una foto con la actriz. Eso sí, no especifica en cuál de las fiestas se divirtió la conocida como 'diosa de ébano', que es una habitual de los veranos en la isla desde hace décadas.

Foto de Naomi Campbell con Yann Pissenem / @yannpissenem en Instagram

Con el texto "Nice to see you" ("encantado de verte") y etiquetando a la supermodelo y empresaria de 55 años, en la foto ambos se muestran relajados y sonrientes, en lo que parecía ser una zona VIP de la nueva discoteca de Pissenem en la isla. La imagen, aunque breve, no ha tardado en captar la atención de los seguidores de ambos. A pesar de ser de noche, Campbell luce unas gafas de sol oscuras, complemento a un outfit también oscuro y con lentejuelas.

Naomi Campbell es una visitante asidua de la isla de Ibiza, donde cada verano disfruta del sol, el mar y de su vibrante vida nocturna. Conocida por su estatus de icono de la moda, su presencia en Ibiza siempre genera un gran interés.