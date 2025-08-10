Mensajes en coches mal aparcados en Ibiza: "Lleva aquí cinco semanas"

Aparcar en Vila en verano es complicado y genera no pocos momentos de tensión, especialmente en los barrios más turísticos, como es Dalt Vila. Quienes estos días han visitado el casco histórico se han topado con coches mal aparcados en la calle Joan Roman y con los mensajes que les han dejado los vecinos, hartos de ello. En el parabrisas y manuscritos, a la antigua usanza.

Mensajes en coches mal aparcados en la calle Joan Roman de Dalt Vila | FOTOS: JUAN A. RIERA

En uno de ellosse puede leer, en rotulador rojo: «¡Lleva aquí más de cinco semanas!». En otro vehículo estacionado, en la misma calle, que une el mirador con el convento de las monjas de clausura, se lee un escueto «Fuck you» (jódete, en inglés). Ambos mensajes llamaron la atención de los asistentes, este Vuit d’Agost, a la procesión de Sant Ciriac, que no pudieron evitar hacer más de un comentario.