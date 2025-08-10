Aparcamiento
Mensajes en coches mal aparcados en Ibiza: "Lleva aquí cinco semanas"
Aparcar en Vila en verano es complicado y genera no pocos momentos de tensión, especialmente en los barrios más turísticos, como es Dalt Vila. Quienes estos días han visitado el casco histórico se han topado con coches mal aparcados en la calle Joan Roman y con los mensajes que les han dejado los vecinos, hartos de ello. En el parabrisas y manuscritos, a la antigua usanza.
En uno de ellosse puede leer, en rotulador rojo: «¡Lleva aquí más de cinco semanas!». En otro vehículo estacionado, en la misma calle, que une el mirador con el convento de las monjas de clausura, se lee un escueto «Fuck you» (jódete, en inglés). Ambos mensajes llamaron la atención de los asistentes, este Vuit d’Agost, a la procesión de Sant Ciriac, que no pudieron evitar hacer más de un comentario.
- Rubén Sousa, concejal de Playas de Ibiza: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»
- Simpa' en Ibiza: detenido cuando iba a huir dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel
- Un hombre le abre una brecha en la cabeza a un policía local de Ibiza
- Reacciones al discurso de Vicent Marí: «La isla no para de generar ingresos y sus ciudadanos viven cada vez peor»
- ‘Apocalypse Now’ a la hora de la siesta en Ibiza
- Alarma entre los hoteleros por los precipitados en Ibiza: «Algo está pasando»
- Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza a partir del domingo
- Ibiza Final Boss', el turista que se ha hecho viral en redes