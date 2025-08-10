Incendio de madrugada en las habitaciones para trabajadores de un hotel de Sant Antoni

Los bomberos del Parque Insular de Ibiza han sofocado un incendio originado en la madrugada de este domingo en un hotel de la avenida Doctor Fleming, en Sant Antoni. Las llamas han afectado a las habitaciones en las que se alojan trabajadores, situadas en un edificio de una única planta, según han explicado desde el Parque a este diario. Allí recibieron la llamada de aviso sobre la una y cuarto de la madrugada, aproximadamente, y a y media ya estaban trabajando en la zona. Se movilizó a siete efectivos (un cabo y seis bomberos) con dos vehículos: uno ligero y una autobomba urbana pesada. No se dio por controlado hasta las tres de la mañana.

"Ha sido en el Hotel - Apartamentos Ses Savines. Estaba ardiendo lo que es la casa de los trabajadores que hay contigua al hotel. A nuestra llegada ya estaba 'roto por fachada', que es lo que decimos nosotros cuando salen llamas por las ventanas", explican los bomberos, por lo que hubo que desalojar a todos los empleados. También acudieron a la zona agentes de la Policía Local de Sant Antoni.

Una habitación "destrozada"

La habitación en la que se ha originado el fuego, cuya causa se desconoce, ha quedado "totalmente destrozada, quemada", y "quedaron afectadas otras siete habitaciones por el humo". "Se ha desalojado el edificio y se considera inevitable hasta que el arquitecto municipal pase y revise la estructura, debido a los daños" que se han producido, detallan desde el Parque Insular.

"Se atacó primero desde fuera, porque la carga térmica que había dentro era muy elevada y los bomberos no podían acceder. Se realizó una instalación desde fuera con manguera de gran caudal y luego los efectivos accedieron al interior con manguera de 25", detallan las mismas fuentes.

Origen desconocido

Sobre el origen del incendio, en la mañana de este domingo han señalado que no está claro. Allí había un patinete cargando, pero los bomberos "revisaron la batería y comprobaron que estaba bien".

Aunque se dio por controlado a las tres de la madrugada, los efectivos movilizados han tenido que quedarse aún para refrigerar la zona, como en cualquier incendio. "La extinción suele ser rápida, lo que ocurre es que queda todo afectado por el humo, por vapor de agua... Y entre que se ventila y se refrigera todo, siempre se alarga", añaden.

Vecinos de la zona han alertado, en la mañana de este domingo, del olor a quemado que ha quedado en la bahía de Portmany. "Debe haber habido un incendio en la bahía, el olor ha llegado hasta nuestra casa. Están todos los vecinos asustados por el olor a humo, a quemado, que venía de la parte de Sant Antoni", ha escrito uno de ellos a Diario de Ibiza.