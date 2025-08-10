La espera para presentarse al examen de conducir llega ya a los tres meses

«Chi va piano va sano e va lontano» (quien va despacio, va seguro y llega lejos) dice el adagio italiano. Sin embargo, el caso de las autoescuelas contradice este famosísimo dicho ya que la lentitud de los procesos de exámenes no les trae ninguna seguridad. «Esta temporada va bastante mal», así resume la situación Tanya Diedrich, que trabaja en la autoescuela Xarc, con comprensible agobio.

Desde finales de junio las autoescuelas de la isla están en temporada alta, una situación que proseguirá hasta el próximo mes de septiembre. Estas fechas se corresponden con las vacaciones del año escolar, cuando muchos estudiantes aprovechan para intentar obtener el carné de conducir. En Ibiza, sin embargo, la temporada estival es un periodo de incertidumbre y agotamiento para las autoescuelas, y de espera para los alumnos. Por una parte, la cifra de examinadores en Balears es insuficiente, ya que las islas cuentan con 16 cuando se considera que debería haber un mínimo de 18 examinadores, lo que demora los procesos de exámenes.

Además, 10 de los 16 examinadores de Balears dejarán su puesto después de esta temporada. Pese a que la DGT asegure que estos puestos no quedarán vacantes, las autoescuelas tienen dudas respecto a las reposiciones de los nuevos examinadores, y temen que no se lleven a cabo a tiempo. Por otra parte, la falta de personal también es motivo de preocupación, como cuentan las tres entrevistadas.

Lidia Guasch, de la autoescuela Residencial, relata que está pendiente de la reposición de examinadores, que tendría que desarrollarse en septiembre: «Por ahora no sabemos nada, pero intentamos no alarmarnos porque se supone que esta situación no va a ser duradera». Por ahora, la espera media para pasar el examen práctico en su autoescuela es de tres meses: «tampoco son tres meses durante los cuales los alumnos esperan de brazos cruzados, son tres meses en los que tienen clases de práctica y que pueden usar para mejorar», matiza Guasch. Sin embargo, esta situación no es idónea y Guasch no confía plenamente en que las sustituciones de examinadores de Tráfico se realicen dentro de los plazos establecidos: «Si me baso en experiencias anteriores, pocas veces se hace lo que se dice. Pero si me fío de las informaciones que recibimos, hay que ser optimistas».

Jéssica Castro, de la autoescuela Pitiusas, corrobora que la carencia de examinadores se está notando más en julio y agosto. Anteriormente tenía seis examinadores a su disposición y ahora solo tiene tres. Entonces, «de los cuatro alumnos preparados para el examen, solo tres se pueden presentar». Además, el tiempo de espera para examinarse es de dos meses «que es bastante, pero por lo que he oído, vamos mucho mejor que en otros sitios», agradece. A pesar de eso, la considerable espera media le impide aceptar a alumnos que no viven en Ibiza todo el año: «A los alumnos que vienen del exterior para intentar sacarse el carné durante la temporada no los puedo aceptar, les digo que no les dará tiempo». Al ser un negocio familiar, la autoescuela no sufre ninguna falta de personal, pese a que «en otros sitios sí que hace falta», reconoce Castro.

Tanya Diedrich, de la autoescuela Xarc asegura: «Por ahora la temporada va bastante mal. Tenemos muchísima lista de espera y menos plazas».

El tiempo de espera para pasar el examen también se acerca a los dos meses: «Y eso que soy de las pocas que no tiene mucho tiempo de espera, que en Palma es mucho más», subraya. Al igual que Guasch, sostiene: «No te puedes fiar de lo que digan los de Tráfico hasta que no tengas pruebas».

El precio de la vivienda es disuasorio

Por otra parte, admite que van «más justitos de profesores». Según dice, el sueldo de los profesores no compensa con el precio de la vivienda, y este es un factor disuasorio: «No les renta vivir aquí», resume Diedrich. «Solo tenemos tres profesores, con lo que nuestros alumnos solo tienen dos o tres clases a la semana». Esta limitación supone que «los alumnos no ven sus logros, no sienten que avanzan».

También impacta a los profesores, señala: «Los cambios recientes han causado bastante desconcierto, tanto entre los alumnos como entre los profesores». Para los profesores, la falta de personal implica una mayor carga de trabajo. Diedrich cuenta que para compensar «trabajan muchas horas, a veces más de las ocho diarias, a veces hasta las nueve de la noche, e incluso los sábados si hace falta». «Estamos a tope», sentencia.

Además de estos retos logísticos, la autoescuela también tiene en cuenta que algunos alumnos aprobaron el examen teórico el año anterior, que tiene una validez de dos años, con lo cual tienen prioridad respecto a los demás, para evitar que les caduque el certificado antes de poder examinarse. Esto se convierte en un factor adicional que aumenta la espera para muchos alumnos. Lo más destacable de todas estas dificultades, lamenta Diedrich, es que al final no pueden ofrecer el servicio que les gustaría.