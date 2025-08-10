Apuntes
Muchos coches y mucha basura en ses Variades
Entre la gran cantidad de vehículos y autocaravanas que hay a diario estacionados en ses Variades también se encuentran las instalaciones del Circo Coliseo y muchos coches cuyas lunas empolvadas delatan que llevan un tiempo sin moverse.
En todo el terreno tampoco pasa desapercibida la gran cantidad de basura de todo tipo que se acumula a los lados: latas, botellas de plástico, cables, cartones, e incluso un microondas y un mueble de madera.
