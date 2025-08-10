Apuntes

Muchos coches y mucha basura en ses Variades

Un microondas en un lado del aparcamiento de ses Variades, junto a un vehículo.

Estela Torres Kurylo

Sant Antoni

Entre la gran cantidad de vehículos y autocaravanas que hay a diario estacionados en ses Variades también se encuentran las instalaciones del Circo Coliseo y muchos coches cuyas lunas empolvadas delatan que llevan un tiempo sin moverse.

Basura acumulada sobre la hierba seca de un lateral de ses Variades.

En todo el terreno tampoco pasa desapercibida la gran cantidad de basura de todo tipo que se acumula a los lados: latas, botellas de plástico, cables, cartones, e incluso un microondas y un mueble de madera.

