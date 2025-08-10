Cierre del aparcamiento de ses Variades: "¿Dónde se van a meter todos esos coches?"

Ha pasado más de un mes desde que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenase al Ayuntamiento de Sant Antoni que cerrase el aparcamiento de ses Variades en el plazo de tres meses. El Consistorio indicó en su último pleno que «servicios jurídicos estudia la posibilidad de recurrir». Mientras, la preocupación de los vecinos y trabajadores no cesa porque desconocen cómo se solucionará la falta de aparcamiento en el municipio. Ses Variades no es el único estacionamiento del núcleo urbano al que esa sentencia se refiere pero sí que es el mayor de todos y el principal del núcleo urbano que sigue en uso, como revelan los centenares de coches aparcados ahí todos los días de la semana.

En él estacionan vecinos, trabajadores y, en verano, también turistas, lo que hace que haya mañanas en las que cuesta encontrar un hueco, por lo que todos se preguntan: «¿Dónde se van a meter todos esos coches?». Vicent Cardona, presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, es el primero, que calcula que ahora pueden haber más de mil vehículos estacionados en ses Variades y apunta: «Si han permitido hacer edificaciones para que viva más gente y no han pensado en los aparcamientos... Esto va a ser un problema».

Reducción de la tarifa

Sobre todo, como observa, lo será para quienes viven fuera del núcleo urbano y tienen que aparcar en el «sí o sí» para llegar a sus trabajos. Como solución, Cardona plantea que el Consistorio obligue a «ofrecer un precio razonable» a la concesionaria del aparcamiento de pago que hay en plaza de España porque recuerda que la única ocasión en la que dejó allí el coche, hace tiempo, pagó cerca de 2,5 euros la hora.

Cabe recordar que la sentencia más reciente del TSJB (hubo otra en 2021) responde a un proceso judicial iniciado hace quince años porque, precisamente, la primera concesionaria del parking de pago en plaza de España presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Sant Antoni por no cerrar el aparcamiento de ses Variades y otros del centro que incumplían la normativa municipal. Este terreno pertenece a varios propietarios, en su mayoría (80%) a la familia Matutes, que llevan este tiempo pendientes de que se desbloquee el desarrollo urbanístico del terreno.

De la zona blanca a peatonal

Puesta al día de ello está Hind El Ouahabi, una joven que se mudó al centro hace cuatro años y que recuerda que, al principio, bajo su casa había zona blanca para estacionar, pero al poco pasó a ser azul y en unos meses se convertirá en el bulevar Vara de Rey, por lo que ironiza: «A veces bromeo con una amiga y le digo: ¿Qué hago? ¿Pliego el coche y lo meto debajo de la cama?».

El Ouahabi piensa que ahora mismo en el municipio «ni pagando habrá parking» y considera que si en un futuro al menos se construyen viviendas con garaje en ses Variades se paliaría una parte del «problema». En su caso también apunta a la «seguridad» que le transmite tener un aparcamiento como el actual cerca de casa. Hace unos años, mientras estaba en casa, se enteró de que un coche se estaba incendiando y, como está cerca de su vivienda pudo ir y apartar su vehículo del que estaba en llamas, que estaba aparcado peligrosamente cerca.

«¿Dónde aparcaremos los residentes?», cuestiona un vecino del municipio que prefiere mantenerse en el anonimato. El hombre explica (antes de coger el coche aparcado en ses Variades) que reside desde hace 54 años al otro lado de la bahía y que éste es el parking al que recurre cuando tiene que «hacer recados» porque «no hay otro sitio». Clama que «se piense en el ciudadano de a pie».

Falta de ‘parking’ municipal

Por si faltasen pruebas para probar las palabras de este vecino, aparece Luis Serrano, que acaba de aparcar en ses Variades. Él no vive en el municipio pero asegura que lo utiliza «bastante» cuando visita esta localidad porque «casi todo es zona azul y es difícil aparcar, además de que hay bastantes habitantes», por lo que cree que el cierre «afectará de forma negativa» a todos ellos.

«Va a ser un problema», coincide una trabajadora de Ca’n Tura, en el mercado payés, no sólo porque ella aparca allí, sino por lo que supone para el negocio. Ella y dos compañeros relatan que en muchas ocasiones sus clientes aparcan en ses Variades, compran y les dejan las bolsas mientras van a por el coche, que llenan parando unos instantes en la zona de carga y descarga que hay frente al mercado. En ella, por cierto, hay coches aparcados mientras los empleados hablan, y confirman: «Es muy habitual encontrarlo así y no se respeta el límite de tiempo». Uno de ellos indica, además, que esto genera dificultades cuando llegan los camiones que traen su mercancía, por lo que lamenta: «Luego todo el mundo se irá al Mercadona».

Para Taka, del restaurante Surikata, el problema no está tanto en el cierre de ses Variades: «Sus propietarios pueden hacer lo que quieran», defiende, sino en las obras que están en marcha frente a su local (en la calle Vara de Rey) y los «290 apacamientos» que calcula que se reducen para construir el futuro bulevar. Además, critica que el ruido y el polvo ahuyentan a los clientes que podrían estar en la terraza que ha limpiado esta mañana, pensando que los obreros no trabajarían en sábado. Taka comenta que por estas obras sabe que al menos hay dos establecimientos del final de la calle que permanecen cerrados este verano, por lo que en su caso se pregunta: «¿A qué juegan [los políticos]?».

Opciones gratis

También pensando en el futuro de la calle Vara de Rey, Vicenç Sencianes, florista en Eivissgarden, coincide: «Muchos vecinos de esta zona aparcan aquí, igual que los clientes y los turistas. Si no tienen dónde hacerlo repercutirá mucho en el comercio, porque en la zona no hay ningún parking municipal», lamenta. Por este motivo, Sencianes considera que el Ayuntamiento debería «buscar alternativas para hacer plazas de aparcamiento gratuito para los residentes de la zona» y que no tengan que estar «siempre en áreas de pago».

Francisco Oliver, dependiente en otro establecimiento cercano a ses Variades lo define como «un punto muy importante para aparcar en Sant Antoni», por lo que cree que su ausencia afectará a todo el entorno. «Tengo una compañera que hay veces que se las ve y se las desea porque no encuentra parking ni por la mañana», por lo que también espera que se habilite algo «porque si no la gente no va a poder aparcar en Sant Antoni».