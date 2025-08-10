Reunión entre la Casa Blanca y Qatar en Ibiza: un avión catarí, en el aeropuerto de es Codolar

Poco se sabe de la misteriosa reunión que, según anunció ayer el periodista de Axios Barak Ravid, mantuvieron el enviado especial de la Casa Blanca para las misiones de paz, Steve Witkoff, y el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, para discutir un plan para terminar con la guerra en Gaza. Sin embargo, algunos usuarios del aeropuerto de Ibiza se han sorprendido al ver, en la pista del aeródromo de es Codolar, un avión de Qatar Airways, una coincidencia que les ha llamado la atención.

Lo lógico es pensar que una reunión de estas características requeriría un importante dispositivo de seguridad. Sin embargo, desde el Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza explicaron ayer a este diario que no tenían constancia del encuentro. Una respuesta similar a la que daban desde la oficina de comunicación de la Guardia Civil, donde señalaban que no tenían conocimiento de la reunión, aunque matizaban: "Pero en caso de que fuera cierto, no facilitamos datos sobre planes y dispositivos de seguridad".

Según informaron varias agencias tras el anuncio de Ravid en X (antes Twitter), el emisario de Washington llegó a la isla para trabajar con el primer ministro catarí en un acuerdo que presentarán dentro de dos semanas para que termine el conflicto de Israel en la Franja de Gaza. Hasta el momento no han trascendido detalles oficiales sobre la visita de Witkoff a Ibiza ni el motivo por el que la reunión se celebra aquí.

No es el 'palacio volador'

El avión de Qatar que ha pasado las últimas horas en el aeropuerto de Ibiza no es el del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que aterrizaba en Palma a finales de junio, un aparato que ha recibido el calificativo de "palacio volador" y que tampoco pasó desapercibido en Son Sant Joan. Se trata de un avión igual al que Qatar regaló a Trump: un Boeing 747-8 de la familia real qatarí valorado en 400 millones de dólares, unos 360 millones de euros. La aeronave tiene capacidad para unos 89 pasajeros y 14 tripulantes. Lo de palacio tiene su explicación y es que está equipado con todo tipo de lujos. Cuenta con once baños, cinco cocinas o una oficina privada y la decoración interior es de madera de alta gama y cuero. Tiene, además, dos plantas.

El visto ayer en el aeropuerto de Ibiza no es la única aeronave qatarí que, al parecer, ha tocado tierra en la isla en los últimos días. El perfil SpainMilRadar informaba el pasado 4 de agosto que un helicóptero de las Fuerzas Aéreas de Qatar (Agusta AW119 A7-JAS) aterrizaba en la isla procedente de Menorca.

Una presunta llamada "a gritos"

La gira de Witkoff está motivada por una presunta llamada "a gritos" entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre la situación de hambruna en la Franja de Gaza, según reportó el canal estadounidense NBC.

La oficina del mandatario israelí sostuvo el viernes que "es completamente falsa" la llamada que reportó NBC, que citó fuentes que narraron que "Trump interrumpió a Netanyahu y empezó a gritar" porque "no quería escuchar que la hambruna era falsa" y que sus asesores dieron pruebas de que "los niños allí se mueren de hambre".

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, como producto del bloqueo israelí 198 personas han muerto en el enclave por causas relacionadas con la desnutrición y la hambruna, entre ellos 96 niños.

Aunque el Gobierno de Israel ha negado que exista hambruna en Gaza, Trump dijo a la prensa el 28 de julio en Escocia que existe este problema en Gaza porque veía "a niños hambrientos" en televisión. La Administración de Trump busca un nuevo acuerdo para acabar con la guerra después de que en julio representantes de Israel y de Hamás negociaron en Doha, con la mediación de Catar, Estados Unidos y Egipto, un pacto para un alto el fuego de 60 días y la liberación de rehenes, pero nunca se concretó.