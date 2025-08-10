Carl Cox se reivindica como el auténtico 'Ibiza Final Boss'

Carl Cox, la leyenda de la música electrónica y una figura indiscutible del ocio nocturno de Ibiza, se ha sumado al último fenómeno viral de la isla, el 'Ibiza Final Boss'. Lo ha hecho subiendo una foto a su perfil de Instagram en la que aparece él mismo, pero con el pelo de Jack Kay (el joven británico detrás del meme), bautizado por las redes como 'Ibiza Final Boss'. Sobre la foto aparece un texto en mayúsculas que dice "The real boss", en formato de meme.

La foto lo dice todo: el inconfundible dj, que pincha ahora los domingos en UNVRS, con un corte de pelo que parodia el estilo de Jack Kay, posa con unas gafas de sol y una sonrisa pícara. El post ha causado sensación. Desatando una ola de comentarios que elogian al músico y en los que le recuerdan que no es el jefe, sino "el Rey".

'The King and The Boss'

Carl Cox es conocido como el Rey de Ibiza (The King Of Ibiza), desde que llegó por primera vez en 1985 no ha parado de pinchar, labor en la que destaca por su conexión con el público y su habilidad para combinar tres vinilos a la vez. Años después, se consagró como icono en la antigua discoteca Space con su fiesta 'Music Is Revolution', desde el año 2001, hasta su cierre en 2016.

Carl Cox ha sido un pilar del techno a nivel mundial y su influencia en la música dance es difícil de medir. Ha sido votado como el dj número uno en varias ocasiones y su nombre es conocido en todo el mundo. Al mantener su compromiso con la música a lo largo del tiempo, se ha ganado el respeto no solo de sus fans, sino también de otros artistas y de la industria en general.

La reacción de Cox no solo ha sido un gran movimiento mediático, sino que también ha servido para unir a su público con la nueva ola de fenómenos virales.