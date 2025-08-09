Laboral
Salud reconocerá las categorías de más de 500 trabajadores del transporte sanitario tras seis años
El Govern valora que el acuerdo con los sindicatos «desbloqueará los procesos de promoción interna y de movilidad geográfica y también los concursos, suspendidos hasta ahora»
Redacción
La empresa del Govern Gestión Sanitaria de Balears (Gsaib), responsable del personal técnico del transporte, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO, FS-TES, UGT y USAE para «la clasificación del personal técnico, medida pendiente desde 2018, cuando se subrogó el personal a la nueva gerencia», explica el Ejecutivo. «Este acuerdo, con el que se reconoce por primera vez la doble adscripción en el transporte programado, supondrá modificar la relación de puestos de trabajo y adaptar el convenio colectivo para incluir las nuevas categorías profesionales. Y desbloqueará los procesos de promoción interna y de movilidad geográfica y también los concursos, suspendidos hasta ahora debido a la falta de esta clasificación», añade.
Gracias a este entendimiento, queda desconvocada la huelga prevista para septiembre y el resto de movilizaciones anunciadas.
«Este acuerdo, que beneficiará a más de 500 profesionales, requiere ahora el informe positivo de los comités de empresa de los técnicos del transporte sanitario urgente y programado, y de Función Pública». El personal del transporte urgente será clasificado como técnico de emergencias sanitarias si tiene esta titulación y como técnico habilitado si no la tiene pero ha prestado servicios en este ámbito en los últimos años.
Sobre el transporte programado, se reconocen estas categorías: técnico de emergencias sanitarias para el personal que tenga esta titulación, técnico de transporte sanitario para el que tenga este certificado de profesionalidad, y técnico habilitado para el que no tenga ninguna de las titulaciones pero haya prestado servicios en el transporte programado durante los últimos años.
