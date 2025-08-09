'El Millón' del sorteo de Euromillones cae en Ibiza
El boleto fue validado en la Administración de Loterías número 4 de la avenida de España
E.Press
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado el viernes, 8 de agosto, ha estado formada por los números 02, 34, 19, 12 y 44. Las estrellas son 10 y 06. La recaudación ha ascendido a 84.221.110,60 euros.
El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 4 de Ibiza (Illes Balears), situada en avenida de España, 16.
En el sorteo de EuroMillones de este viernes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
Existen seis boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) cuyos dueños se han embolsado 183.180,92 euros.
También existen 21 boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), que se llevan 12.232,11 euros.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 214 millones de euros.
- Rubén Sousa, concejal de Playas de Ibiza: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Simpa' en Ibiza: detenido cuando iba a huir dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel
- Un barco se hunde ante el estupor de los bañistas en Platges de Comte
- ‘Apocalypse Now’ a la hora de la siesta en Ibiza
- Alarma entre los hoteleros por los precipitados en Ibiza: «Algo está pasando»
- La comida en parejas de Bezos y DiCaprio en Ibiza
- Ibiza Final Boss', el turista que se ha hecho viral en redes