'El Millón' del sorteo de Euromillones cae en Ibiza

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado el viernes, 8 de agosto, ha estado formada por los números 02, 34, 19, 12 y 44. Las estrellas son 10 y 06. La recaudación ha ascendido a 84.221.110,60 euros.

El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 4 de Ibiza (Illes Balears), situada en avenida de España, 16.

En el sorteo de EuroMillones de este viernes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Existen seis boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) cuyos dueños se han embolsado 183.180,92 euros.

También existen 21 boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), que se llevan 12.232,11 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 214 millones de euros.