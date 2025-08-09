El dj Paco Pil en Ibiza: «A la música electrónica la mantienen las fiestas populares, no los clubes»

Es un icono de la música bakalao, esa electrónica que se caracteriza por sus ritmos, voces y sonidos repetitivos como el mítico «¡viva la fiesta!» o «aquí está, aquí está, siempre con su banjo, Johnny Techno Ska», que repitió una y otra vez recorriendo las discotecas más conocidas del género, y que aún sigue pinchando por toda España. El dj Paco Pil atiende a Diario de Ibiza en una sala del Hard Rock Hotel unas horas antes de subirse este viernes al escenario de ‘Children of the 80’s’, donde ya estuvo para un «cameo improvisado» en «2016 o 2017», pero en la que aún no había actuado, como sí intentó hacer en la discoteca Amnesia antes de los 2000.

¿Cómo fue su primera actuación en la isla?

Fue el primer año que Martín Ferrer tuvo Amnesia [1990]. Yo estaba en una de sus discotecas de Barcelona, en el Barçalles, y se trajeron a todo el equipo, Tony Puente y toda esta gente. Pasó lo mismo en KU [actual UNVRS] ese año, pero la isla reaccionó como tenía que reaccionar. Todo el mundo le hizo boicot [a Ferrer] porque estábamos nosotros, el equipo de Barcelona, y él enseguida reaccionó y nos mandó a casa y empezó a coger gente de aquí. Por un lado fue un poco amargo, pero soy amante de la noche, del entretenimiento, y me gustó muchísimo que Ibiza reaccionara defendiendo su parcela.

¿Cree que hay nostalgia por escuchar música de los 80 y los 90?

Esto es cíclico. En los 80 estábamos con los 60 y los 50 y con las fiestas de rockabilly y en los 90 estábamos con música de los 80 y Bob Marley. Lo que es cierto es que, excepto cuatro españoles como Lola Flores, los artistas de los 60 y 70 eran extranjeros y, cuando querías rememorar, no tenías a los artistas aquí para hacer estos festivales ni la estructura que tenemos ahora para los eventos. A partir de los 90 hubo un boom muy grande con la música electrónica y se pudieron empezar los remember cíclicos con los 90 y 80. Ahora se hacen incluso con los 2000.

Es como que hay necesidad de escucharla en vivo.

Hay una necesidad de rememorar, siempre la hemos tenido, y ahora se han puesto de moda los eventos que le dan un empuje muy importante. Lo fuerte es que fue ‘Children of the 80’s’ en Ibiza el que empezó con esta movida en 2016. Yo volví de Miami en 2011 y empecé con los remember, pero el puntazo fue Ibiza y que ha habido productoras que han apostado por eso. De todas formas, yo pensaba que esta fiebre de los 90 empezaría a planear, llevo tres años diciéndolo, y justo aparecen los tardeos y vuelve a resurgir todo. La gente a la que le gusta esta música no quiere estar hasta las seis de la mañana, harta de sustancias... Lo que quiere es echar la tarde y después ir a casa y poder disfrutar el día siguiente. Creo que es la clave, mezclar tardeo y nostalgia. Es una locura total... Yo le estoy sacando más partido a mis canciones estos últimos diez años que durante el resto de mi carrera.

¿En serio? Igual el factor recuerdo refuerza la música.

El factor recuerdo tiene una cosa muy bonita, que es que yo, en los 90 era un chico de moda porque saqué una canción de moda, pero ahora soy parte de la historia de la gente. A la gente se le remueven los recuerdos teniendo delante a las personas originales y eso es muy bonito porque ahora la conexión con el público es mil veces mejor que antes.

¿Hay también jóvenes?

Hay varios condicionantes. Lo primero es que, si te gusta la electrónica, tienes que ir para atrás y conocer a Jeff Miles, a Laurent Garnier, a Paco Pil, a Chimo Bayo, a la banda Scooter o a Guru Josh. Después, aunque España esté llena de clubes, a la música electrónica la mantienen las fiestas populares, que son las que en los últimos diez años han cambiado las orquestas por dj y eso ha tenido un impacto grandísimo. Son eventos familiares en los que hoy en la carpa está Camela, mañana Mojinos Escozíos y pasado Paco Pil, lo que crea una diversión que engancha a mucha gente joven... Y, por último, está la pandemia, en la que las familias estuvieron juntas y muchos jóvenes entendieron la música de los adultos y viceversa.

En redes dijo que parecía que el incendio de hace unas semanas en el escenario de Tomorrowland tenía que pasar «porque nos alejamos cada vez más del concepto de dj», ¿a qué se refería?

En ese caso, a la espectacularidad que rodea a todos esos festivales, que lo veo muy bien, pero al final la gente está tan embobada con los superescenarios, con la sincronización de imágenes... Que se pierde el contexto de dj de verdad. Hoy en día pocos pinchan a la antigua usanza, que es tener tus 200 vinilos, tu carpeta con 200 gigas... Mirar al público que hay en la pista y elegir los temas que vas a poner según lo que ocurre en ella. Esto ya no pasa. Siempre que veas unas imágenes sincronizadas detrás es que está todo preparado, y a eso me refería. El incendio provocó que ACDC dejara su equipo al festival y hubo ese hermanamiento entre la electrónica y el rock clásico... Y se contó con una cabina de verdad, cerca del público... Creo que allí nunca se había visto a un artista tan cerca.

¿Extrapolaría eso a Ibiza?

No tengo autoridad para hablar de Ibiza porque sólo he trabajado tres veces aquí. Es cierto que estuve al principio de la recuperación, tras el bajón de la época hippie, y me acuerdo que con el VIP del Matinée Group entrabas en todas las discotecas porque había que recuperar Ibiza. Pero desde fuera es complicado lo que está pasando, porque creo que se tendría que haber parado el tiempo.

¿Cuándo?

Yo qué se. Como mucho en el 96, antes de que empezaran a venir los dj internacionales, que se originaron en Ibiza. Ahora ya no. Vienen aquí y mantienen su nombre en la isla y es muy distinto. Ibiza ya no es una fábrica, ahora es un escaparate [...] Conozco muchos dj y muchas marcas que se dejan 200 o 300 mil euros en hacer una temporada porque quieren hacer todos los miércoles en una discoteca simplemente para decir que tienen una fiesta en Ibiza e intentar vender bolos por todo el mundo con su nombre. Yo mismo lo hice con una fiesta que se llamaba ‘Soldiers Ibiza’ en Privilege, era sólo de residentes españoles y la hacía Montxo. Cuando viví en Miami era ‘Soldiers Ibiza Miami’. No había trabajado nunca en esa fiesta, pero me dijeron que tenían la marca y tenían que amortizarla. Sólo quieren venir a por la marca, habría que haberlo parado.

Mientras, sucede algo tan trágico como los tres jóvenes fallecidos este verano en el hotel Ibiza Rocks. Se está investigando si se debió al consumo de drogas y esto cambia la imagen de la isla al exterior...

La imagen que se ha buscado. Si vives de esto, tú no puedes estar pintando y no mancharte.

¿Hay que consumir drogas o alcohol para disfrutar de la música?

Es muy delicado porque las drogas han estado en todas las generaciones y siempre van a estar, pero las legales y las ilegales. El alcohol, el tabaco, la coca cola... También todos los productos a los que les meten aditivos, pasando por el azúcar. El problema no es que las haya, sino que no se culturiza sobre las drogas. Nadie te habla de ellas porque es un tema tabú y hay que enseñar a los jóvenes que las drogas son nocivas y que tienen que saber qué están consumiendo. Además de que siempre se relaciona [el consumo] con la fiesta y no está relacionado, pero interesa. Siempre tiene que haber un chivo expiatorio. Antes era el rock, ahora la electrónica y pasado mañana igual le toca a la sardana, vete tú a saber.

En este contexto, ¿cómo cree que estará la música electrónica en unos años?

Ahora el dj tiene una época dorada porque ha sustituido al rock, al pop y parece que hay que sustituir la imagen del cantante, del grupo. Pero creo que los dj de ahora no tienen nada que hacer, lo siento mucho. De los famosos, la mayoría son unos pringados. Hay muchos que son buenísimos, pero otros muchos son puro marketing, puro colegueo. Esto de pagar medio millón por un dj lo veo absurdo. Creo que en algún momento la música electrónica se va a fracturar y creo que habrá una parte que querrá volver al origen y otra que se convierta en un elemento más de un show. Que los dj no somos la hostia, que ponemos música de otros, ¡acordaos!

Al final vuelve la nostalgia por lo que había antes.

Creo que más bien tiene que haber unos empresarios valientes. El monopolio es muy malo y en Ibiza tenéis uno bastante gordo. Se está haciendo bien para generar lo que se está generando, pero no están haciendo nada por la cultura club. Creo que debería ser como este rollo ecológico, que si contaminas tanto, tienes que compensar por otro lado. Hago un llamamiento a todos los empresarios que, ante gente como yo, que amamos la música, la fiesta, el club y la cultura electrónica, tienen la obligación de compensar. Lo que no puedes hacer es que los dj de Ibiza de toda la vida estén pinchando por 100 pavos o que se tengan que ir a vivir a una furgoneta y después venga un tío de fuera o dos tías con unos abanicos y te cobren un dineral, con música pregrabada. Siento mucho decíroslo aquí, pero uno de mis gritos de guerra en los últimos años, y no refiriéndome a la isla de Ibiza, sino al negocio, ha sido: «¡Esto sí que es una fiesta, fuck Ibiza!», refiriéndome a que es una fiesta entre amigos, bailando, y no en una discoteca en la que se pagan 80 o 100 euros para que te traten como un borrego. Al ‘Children of the 80’s’ vengo porque sé que el público es español, pero venid a buscarme cuando Ibiza deje de ser un escaparate musical.