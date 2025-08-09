Sonia Sáez, lotera: después del Millón de los Euromillones, a por el Gordo de Navidad

Sonia Sáez, quien regenta la administración de Loterías número 4 de Vila, en la avenida de España de Ibiza, todavía no sabe quién es el afortunado que ha ganado un millón de euros con el premio de El Millón de Euromillones. El boleto ganador se validó en su local, y aunque la alegría es inmensa, el misterio sobre la identidad del ganador se mantiene.

Sáez ha confirmado que ha contactado con sus clientes habituales para compartir la buena noticia, pero por ahora nadie le ha dado pistas. "Cuando tocan premios tan grandes, la gente se esconde, es normal", explica la mujer poco después de llegar al establecimiento, presidido desde esta mañana por un enorme cartel con el premio. Sin embargo, tiene un pálpito: "Me huelo que nos enteraremos de quién es". La lotera confía en que a partir del lunes podrá rastrear la emisión del boleto y, al menos, saber si lo compró un cliente de los de siempre.

Llama a la suerte

No es la primera vez que la suerte visita su administración. Aunque los premios han sido más modestos, han repartido en varias ocasiones premios de 30.000 euros. El premio más grande que recuerda Sonia Sáez es un primer premio de la Lotería Nacional de sábado, que cayó el 26 de noviembre de 2022.

A pesar de que su administración lleva seis años participando en la Lotería Nacional, la lotera no pierde la esperanza de dar un gran premio en el sorteo de Navidad. De hecho, ya están vendiendo décimos. "Traemos décimos de toda España, de norte a sur, incluso de Ceuta, Melilla ytambién de Mallorca", explica, y añade con ilusión que este año será el bueno. Tras seis años en la administración considera que este diciembre "ya toca".