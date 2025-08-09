Ibiza Art Union: la exposición sigue creciendo

El pasado 1 de agosto a las siete de la tarde estaban abiertas las puertas de Can Jeroni. La Asociación Ibiza Art Union tenía todo dispuesto en la segunda planta del edificio: plásticos protegiendo suelo y paredes, los lienzos colgados y multitud de pinceles y pinturas en el banco para que los asistentes se animaran a dar rienda suelta a su intuición e imaginación.

El presidente de la Asociación da la bienvenida y anima a los asistentes, recibe tanto a los ciudadanos como a los profesionales del arte que llegan. El pasado 7 de agosto estuvieron en las instalaciones Julio Bauzá, consagrado artista multidisciplinar que lleva casi 50 años residiendo en Ibiza y muy vinculado a Can Jeroni, y Dieter Sroka, diseñador gráfico y editor de las quince primeras ediciones de Ibiza Art Union y parte de los colaboradores de la asociación. Va recogiendo las firmas de los que llegan para que la obra colectiva tenga nombres y apellidos.

El proceso sigue creciendo con cada persona o artista que deja volar su intuición. Continúa en Can Jeroni. «Here and Now» (aquí y ahora). Este inusual taller está abierto al público de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado por la tarde de seis de la tarde a nueve de la noche.

Paralelamente, habrá una serie de actividades vinculadas a la creatividad colectiva: conciertos de improvisación, música intuitiva, remarcan desde la directiva de la asociación. El Sr. Mini ha creado para la ocasión un visita a la exposición con herramientas específicas de corte digital y hexagonista, también dispone al público los consejos que nos da la IA, aunando lo físico y lo digital. El futuro del arte también está en Sant Josep.

Hoy a las seis de la tarde en el auditorio se llevará a cabo una muestra artística interdisciplinar joven de los talleres de Rizoma, el 15 de agosto, día de la finissage, los artistas habituales del Open Studio del Atelier de Robert Arató harán una incursión instrumental, guitarras y otros instrumentos. Como dicen en Ibiza Art Union. «Work in progress», trabajo en progreso.