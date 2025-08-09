Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza este verano

El Mando Operativo de Baleares desplegará a partir de mañana domingo patrullas de vigilancia y disuasión en Ibiza, dentro de la presencia que las Fuerzas Armadas tienen en los territorios insulares españoles.

En concreto, la tarea la asumirán los efectivos de una sección perteneciente al Regimiento 'Palma' 47 (Mallorca), para llevar a cabo patrullas y reconocimientos, tanto a pie como motorizados, por distintas zonas de la isla.

Según informó el Ejército de Tierra, los militares realizarán misiones de presencia, vigilancia y disuasión en distintos puntos de los municipios de Sant Antonio de Portmany, Sant Josep de sa Talaia y la ciudad de Ibiza.

Con esta activación, se intensifica la presencia del Ejército de Tierra en las islas del archipiélago balear, y permite el apoyo a las autoridades civiles, en caso de que así se requiera.

VIGILANCIA EN EL ESTRECHO

La de Ibiza no es la única misión de vigilancia que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en período estival. Por ejemplo, el Patrullero 'Atalaya' de la Armada inició el día 6 de este mes su activación operativa para desarrollar, durante un mes, operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD).

En concreto, tras salir de Ferrol, su tarea es navegar por los mares Balear y de Alborán, así como por el Estrecho de Gibraltar para contribuir a la protección de la ciudadanía y a la seguridad integral de las aguas de interés permanente

Durante esta activación, el 'Atalaya' realizará Operaciones de Seguridad Marítima (Maritime Security Operations – MSO), que consisten en actividades de verificación y control del tráfico marítimo, con el fin de asegurar la libertad de navegación.

Además, lleva a cabo acciones de presencia naval en proximidades de la isla de Alborán y aguas de soberanía española del norte de África. Para ello, cuenta con un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina embarcado para incrementar sus capacidades de protección de la fuerza e interdicción marítima.

Además, el 'Atalaya' tiene previsto hacer escala en la Base Naval de Rota, donde realizará una parada logística, así como en el puerto de Málaga. Tras finalizar, regresará a su base en el Arsenal Militar de Ferrol.

Para el desarrollo de esta misión, el buque está integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y se encuentra bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones (MOPS).