Un total de 407 kilos de pólvora se encargaron de iluminar el cielo de Ibiza la pasada medianoche. Sonaron las doce campanadas y comenzó el enorme estruendo ocasionado por la explosión de un gran castillo de fuegos artificiales. A pesar de que la duración del espectáculo fue de cerca de 15 minutos, los miles de asistentes que se agolparon en el centro de Vila tuvieron tiempo de disfrutar de una llamativa experiencia visual que combinó una gran variedad de efectos de colores y truenos.

Familias al completo disfrutaron de un espectáculo pirotécnico que muchos intentaron captura con el móvil.

«De menos a más». Alberto Corredera, un joven pirotécnico de 26 años de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, la empresa adjudicaria de los fuegos de Sant Ciriac de este año, ya advirtió en las horas previas al castillo que iba a ser un espectáculo que iría «in crescendo». Esta situación se confirmó con el pistoletazo de salida de los fuegos artificiales, ya que la intensidad tanto del estruendo como de las luces aumentó con el paso de los minutos. Por el cielo de Vila volaron estrellas fugaces, corazones y caritas sonrientes, además de las habituales palmeras de chispas de colores.

Fuegos «in crescendo» por Sant Ciriac

Tres puntos de fuego

El gran castillo registró tres puntos de fuego. En otras palabras, esto significa que la pólvora se quemó simultáneamente desde tres ubicaciones diferentes. Este mecanismo tuvo como objetivo «abrir más el cielo [crear un efecto más amplio y expansivo de los fuegos artificiales] de Ibiza», según apuntó Corredera durante el montaje del dispositivo del castillo, a los pies del espigón de la bocana del puerto, a pleno sol.

Al margen de los múltiples efectos de colores y truenos, el espectáculo, presupuestado en algo más de 55.000 euros, según el Consell de Ibiza, contó con dibujos de diversas figuras sobre el cielo y luces fugaces.