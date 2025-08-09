La fiesta culinaria de los belgas

Turistas y residentes belgas celebraron en Ibiza su fiesta nacional con un evento gastronómico con música, baile y performances coincidiendo con el Día Nacional de Bélgica. La ‘Fête des Belges’ se ha celebrado durante una década en distintos hoteles y este año, siguiendo la tradición, tuvo lugar en el Oku de Cala Gració, organizada por los chefs del restaurante Teyo: Mark Vaessen, Aleksandar Todorov, David Pelamonia y Cristina Hernández. Diez renombrados chefs con estrella Michelin de los Países Bajos prepararon miniplatos de exquisitas delicias en diez puestos situados en las terrazas del hotel con una fusión de cocina belga y producto local. Dani Hoefnagels, Wout Bru, Peppe Giacomazza, Jean-Philippe, el icónico chef Sergio Herman (tres estrellas en Le Pristine de Antwerp), Stijn de Vreese, Glenn Verhasselt, Alex Verhoeven, Jean Tournier, Mark Vaessen, Alex Todorov y Peter Goossens. El concurrido y animado evento, al que asistieron más de 400 personas, estuvo animado por los dj Tim Grand, Bella y Tom Demyttenaere, la saxofonista Elisa, el mago Javier Ponce y varias performances de baile.

Divertido equipo de cocteleros.