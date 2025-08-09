Antoni Costa, vicepresidente del Govern, en Ibiza: «No podemos mirar hacia otro lado con los casos de ‘balconing’»

«Sobre estos casos de balconing no conocemos las causas, pero es evidente que no podemos mirar hacia otro lado», señaló este viernes el vicepresidente y portavoz del Govern balear, Antoni Costa, al ser preguntado durante la Diada del 8 d’Agost por los casos de precipitados esta temporada en Sant Antoni. En los últimos meses ha habido que lamentar cinco fallecimientos en dicho municipio de visitantes que cayeron al vacío, tres de ellos en el hotel Ibiza Rocks.

La mayoría de los casos de precipitados suelen estar asociados al turismo de excesos. ¿Todas las administraciones están haciendo lo suficiente para controlar y acabar con el turismo de excesos? «La verdad es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente para abordar una situación que es complicada y que no es nueva», responde Costa, que es de Sant Antoni.

«Conozco, desde pequeño, el turismo que hemos tenido en Sant Antoni. Hay turismo calidad y que aporta grandes beneficios, pero siempre hay una parte que es más de excesos, de fiesta, de borrachera. Lo deseable sería que no existiera este tipo de turismo», añade. Afirma que «se han producido avances», y menciona la «transformación del West End puesta en marcha por el Ayuntamiento de Sant Antoni»: «Esto está haciendo que se den pequeños pasos, pero la verdad es que todavía hay que lamentar situaciones que ojalá no se hubiesen producido».

Más efectivos policiales

Por otro lado, el vicepresidente destaca que «la coordinación de las administraciones es básica» para afrontar esta problemática, y añade: «Ojalá también dispusiéramos de más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, también, de más dotaciones de la Policía Local en los ayuntamientos para luchar contra el turismo de excesos de la forma más eficaz posible».

El Ayuntamiento de Sant Antoni afirmó el jueves que ese mismo día solicitó formalmente a la dirección insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera información sobre los casos de precipitados. El Consistorio pide acceso, «en la medida de lo posible, a los resultados de las analíticas toxicológicas practicadas durante las autopsias, así como a cualquier otra información que pudiera contribuir a esclarecer las posibles causas». También reclama«el refuerzo de efectivos de Guardia Civil, que es el cuerpo competente en la prevención y persecución de delitos contra el tráfico de drogas».

Silencio de la directora insular

Raquel Guasch, directora insular de la Administración del Estado, también acudió este viernes a los actos del 8 d’Agost, pero se negó a responder a las preguntas de este diario sobre la petición del Ayuntamiento de Sant Antoni. «Hoy no comentaré sobre este tema», dijo, afirmando que no ha recibido dicha petición que se ha publicado en prensa.

A los pocos segundos, en un segundo cruce de palabras con este redactor, justificó que no es que no quisiera responder, sino que el periodista tenía que preguntar al servicio de prensa de la Delegación del Gobierno en Balears, una exigencia que no hizo el vicepresidente del Govern balear y que, en general, no suelen hacer los políticos en actos oficiales en los que los periodistas tienen la oportunidad de hablar en persona con ellos, sin intermediarios.

Este viernes al mediodía este diario llamó y mensajeó al servicio de prensa de la Delegación del Gobierno, como exigió Guasch, pero sigue a la espera de respuesta.