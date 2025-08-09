Formentera
Córdoba cree que el Consell no tramita las inspecciones a locales de la isla
Redacción
Llorenç Córdoba, conseller no adscrito en el Consell de Formentera y expresidente de la institución, denunciado la falta de actuación del actual equipo de gobierno en materia de control e inspección de establecimientos. Según afirma, «durante siete meses no se han tramitado actas ni expedientes para hacer cumplir la normativa vigente».
En una nota de prensa, Córdoba asegura que, mientras él presidía la institución, «la ley se hacía cumplir sin importar el nombre del establecimiento, el propietario o quién pudiera apadrinarlo». En cambio, señala que en el actual mandato «parece que solo actúan cuando se ven obligados… o cuando un tema se hace público en el pleno».
Así, exponeo que el 14 de abril de este año intentó registrar una pregunta sobre esta inactividad. El 31 de julio volvió a preguntar si las inspecciones dependían de la identidad del local o de sus contactos. Unos días después se realizó una inspección que acabó con la clausura de un establecimiento situado dentro del Parque Natural «que funcionaba como discoteca, con cientos de asistentes cada día y cobrando entrada».
