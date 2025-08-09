Más de cien detenidos por drogas en Ibiza en los últimos dos meses

Traficantes que operaban en zonas de alta afluencia turística, sobretodo en entornos de ocio nocturno. Son los principales detenidos por drogas por la Guardia Civil de Ibiza desde que comenzó el verano. En los últimos dos meses este cuerpo ha arrestado a más de cien personas por delitos relacionados con las sustancias estupefacientes, según aseguran en un comunicado en el que hacen balance de estas actuaciones de los primeros meses de la temporada.

"La Guardia Civil ha intensificado su lucha contra el tráfico de drogas durante los primeros meses de verano en Ibiza, logrando más de 100 detenciones en apenas dos meses, gracias a un amplio despliegue de medios humanos y materiales reforzado por la Operación de Alto Impacto Zulú-Bravo", señala la Guardia Civil, que destaca que estas operaciones se han desarrollado "en coordinación con las Policías Locales de los ayuntamientos".

Hachís, cocaína, MDMA y tuci

"Entre las sustancias más comúnmente incautadas destacan la cocaína, marihuana, MDMA y tuci (una peligrosa mezcla psicodélica de uso creciente entre los jóvenes)", indican desde la Benemérita, que destaca: "Sólo en el puerto de Ibiza se intervinieron 2.500 kilos de hachís, 10 kilos de cocaína y 900 pastillas de MDMA".

"También en el aeropuerto de Ibiza, la Guardia Civil incautó 1 kilo de tuci y 200 gramos de MDMA, en operaciones dirigidas tanto a identificar a traficantes como a detectar intentos de transporte internacional de estas sustancias", continúa el repaso el cuerpo armado, que destaca que "desde el mes de mayo, coincidiendo con la apertura de los principales establecimientos de ocio" la Guardia Civil ha detenido a 116 personas: 82 por tráfico de drogas y 34 por delitos contra la salud pública relacionados también con la distribución de óxido nitroso (gas de la risa).

Sant Antoni "principal foco de consumo de drogas" de la isla

Además, en este mismo plazo se han interpuesto 756 denuncias por tenencia o consumo de estupefacientes en vía pública, más de la mitad de ellas, 400, en Sant Antoni, consolidándose como uno de los principales focos de consumo de la isla. "La mayoría de las detenciones se han producido en el momento de la venta, a menudo en manos de traficantes dedicados al menudeo, tanto nacionales como extranjeros, que se aprovechan de la alta concentración de turistas para introducir droga en zonas de fiestas", relata la Guardia Civil

El cuerpo armado adelanta que su intención es "continuar con operativos de este tipo, realizando controles preventivos e investigaciones en puntos clave de la isla para contener y reducir el impacto del narcotráfico en el que es uno de los principales destinos turísticos de Europa, Ibiza".