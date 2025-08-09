Bernat Joan, de Plataforma per la Llengua: "El Castillo no debería ser un Parador, sino la sede de una agencia europea para el multilingüismo"

La coalición ecosoberanista Ara Eivissa, la federación pitiusa de Esquerra Republicana y Plataforma per la Llengua realizaron este viernes una ofrenda floral popular al monumento de Guillem de Montgrí en Dalt Vila y allí aprovecharon para reivindicar la aplicación de políticas que protejan y fomenten la lengua catalana y su uso social.

El primero en tomar la palabra fue Josep Antoni Prats, portavoz de Esquerra en Ibiza y concejal de Ara Eivissa en Sant Josep, y cargó contra las políticas lingüísticas actuales: «Cuando, desde el Govern balear, se discrimina el catalán y se minimiza, olvida o deja de lado nuestra lengua e identidad, están haciendo algo más que política. Están intentando eliminarnos como pueblo», prosiguió Prats antes de pasar la palabra a Norma Pujol, vicesecretaria general de Esquerra Republicana, y a Marc Martínez, portavoz nacional del Jovent Republicà, la rama juvenil de Esquerra, y Blanca Noguera, portavoz del Jovent Republicà de les Illes Balears i Pitiüses.

Ofrenda floral este viernes en Dalt Vila. / J.A. Riera

Esta ofrenda floral, que se celebró justo después de la institucional, ha sido siempre un acto organizado por Esquerra en el que se suele reivindicar el cuidado del catalán y el territorio, aunque en los últimos años también se ha sumado Plataforma per la Llengua.

Normalización

Bernat Joan, representante en Ibiza de dicha entidad, pidió «más financiación para políticas de acogida lingüística y para medidas que contribuyan a normalizar la lengua en el conjunto de la sociedad».

Además, destacó que la ibicenca es «una sociedad abierta, con parlantes de muchas lenguas»: «Esto es un valor positivo, pero todos deben confluir en el hecho de saber catalán» como «punto de encuentro» entre dicha diversidad lingüística. También añadió que para él el Castillo «no debería ser un Parador, sino la sede de una futura agencia europea para el multilingüismo».