UGT Ibiza: "Sólo han llegado dos ambulancias y una tiene la camilla rota"

UGT de las Pitiusas ha vuelto a criticar este fin de semana la «grave situación de abandono que sufren estas islas en el servicio de transporte sanitario urgente y no urgente», y niega que hayan llegado a Ibiza tres ambulancias de refuerzo, sino dos, para suplir los problemas técnicos que se vienen registrando con frecuencia en el parque de vehículos actual debido a su antigüedad (más de diez años y más de 400.000 kilómetros a nivel global entre las ambulancias del 061 de Balears).

«La consellera de Salud, Manuela García, continúa transmitiendo información incompleta o incorrecta, mientras la realidad para los profesionales y usuarios continúa empeorando. Hace tres semanas se anunciaron tres nuevas ambulancias para Ibiza. Solo han llegado dos, y una de ellas llegó con la camilla rota», afirma UGT en un comunicado, en el que destaca que estos «parches no solucionan un conflicto que va mucho más allá del estado de los vehículos», ya que, en palabras del sindicato, «afecta directamente a la seguridad de trabajadores y pacientes».

«UGT ha buscado mediación a través de los consells insulares de Ibiza y Formentera y el senador Juanjo Ferrer, sin resultados», añade el comunicado.

Peticiones para Ibiza

Pide, entre otras medidas, una nave adaptada en Ibiza en la que dejar bajo cubierto las ambulancias, para evitar, así, que estén expuestas al sol mientras están estacionadas, algo que, alertan, hace que alcancen altas temperaturas y perjudique su estado. En una visita reciente a Ibiza, la consellera afirmó que se está trabajando en ello: "Pero las infraestructuras no se van haciendo en un día o en dos. Es muy importante tener no solamente cubierta la ambulancia como tal, sino también un lugar donde, por ejemplo, el personal del 061 pueda descansar tranquilamente, estar dignamente el tiempo que no hay servicio. Y eso es algo que en todos los centros de salud que estamos programando actualmente sí que está contemplado".

Del mismo modo, UGT «urge a instalar techados, ventiladores y tomas de corriente en Sant Antoni para evitar temperaturas de hasta 50°C en los vehículos, que dañan medicación y material».

Además, reiteran su petición de que las Pitiusas cuenten con un equipo de trabajadores de logística para tareas de mantenimiento y reparación urgentes «doce horas al día, como en Mallorca y Menorca, para prolongar la vida útil de los vehículos hasta que lleguen nuevas ambulancias». Desde el Ib-Salut señalaron que la nueva adjudicación contempla dicho recurso, es decir, que haya una ambulancia de logística también para Ibiza.

Sobre la ambulancia de soporte vital básico (SVB) de Sant Joan, recalcan que «debe estar operativa todo el año 12 horas, tal y como aprobó el Parlament». También piden un mayor tiempo de servicio para la ambulancia SVB de Sant Agustí: «Debe estar operativa 24 horas todo el año, no solo los tres meses de verano».

Para Sant Agustí también piden «techado, ventiladores y ducha para limpieza tras servicios de riesgo biológico, para evitar que el recurso quede inoperativo durante horas». Finalmente, UGT añade, sobre el refuerzo de recursos de SVB, que «el 061 recurre a ambulancias privadas» y lo achaca a una «falta de medios propios»: «Esto evidencia la insuficiencia actual».

Piden más recursos para Formentera

En el caso de Formentera, recalcan que la ambulancia del servicio programado debe estar operativa las 24 horas. «Actualmente, aparte de lunes a viernes de las 7 a las 19 horas, el SAMU 061 utiliza la única ambulancia de guardia de urgencias para realizar altas hospitalarias». Además, sobre la base del 061 en la pitiusa del sur, UGT afirma que «hay puertas que no cierran, sin control de acceso, con personas ajenas durmiendo en las habitaciones»: «Hay un nulo mantenimiento y aumenta el deterioro».

El Ib-Salut explicó recientemente a este diario que en marzo adjudicó «el nuevo contrato de renting de ambulancias de transporte programado y urgente a la empresa Fraikin Assets por valor de 55,9 millones de euros, que pondrá fin a las continuas averías producidas por la acumulación de kilometraje de los vehículos, y se prevé que entren en funcionamiento después del verano».

«El nuevo contrato, por el cual se renueva toda la flota, permitirá contar con una ambulancia de reemplazo por cada una que esté en activo, mientras que actualmente el servicio cuenta con una ambulancia de reemplazo por cada siete que están en activo», añaden desde el Ib-Salut. Llegarán a Balears 120 ambulancias nuevas para el servicio programado y más de 80 para el servicio urgente, aunque señalan que no está definido cuántas de estas irán a cada isla.