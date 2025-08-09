Un hombre le abre una brecha en la cabeza a un policía local de Ibiza

Un hombre ha causado lesiones a cuatro policías locales de la ciudad de Ibiza esta pasada noche, y a uno de ellos le ha causado lesiones “de consideración” al abrirle una brecha en la cabeza de un golpe.

Según informa la Policía Local de Ibiza en sus redes sociales, este agresor era un hombre “en estado de gran alteración” que agredió a varios policías, huyó a la carrera y que, tras ser alcanzado, ofreció fuerte resistencia.

“Gracias a la rápida coordinación y la gran implicación de nuestros compañeros, el individuo fue detenido, trasladado al hospital e ingresado bajo custodia”, señala la Policía Local en su cuenta de Instagram, donde también agradece la “profesionalidad y entrega” de los agentes: "Refuerzan cada día nuestro trabajo y compromiso con la seguridad ciudadana”.