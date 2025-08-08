Vicent Marí, presidente de Ibiza: «El crecimiento ilimitado no es compatible con la calidad de vida»

Corregir desequilibrios, poner orden, frenar el crecimiento. Es la idea principal de la parte más política del discurso del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por la Diada del 8 d’Agost. «Sin recursos, sin servicios, no hay futuro, porque el crecimiento ilimitado y descontrolado no es compatible con la calidad de vida de los ciudadanos», dijo en el Claustre del Ayuntamiento de Ibiza.

La situación habitacional que atraviesa Ibiza era de obligada mención. «Las oportunidades laborales que ofrece la isla chocan con la realidad de muchos trabajadores y familias ibicencas que no tienen la posibilidad de tener una casa asequible». Concluyó que «si no hay vivienda, no hay oportunidades», advirtiendo de que «la puerta que ha supuesto el progreso y desarrollo social de la isla no puede seguir abierta a cualquier precio».

Seguidamente, hizo una mención explícita al gran crecimiento demográfico que ha experimentado la isla en pocas décadas: «Ibiza es un territorio de oportunidades, pero también de contrastes. En los últimos treinta años, la población se ha duplicado, generando toda una serie de necesidades que han acabado convirtiéndose en carencias. Y no queremos ser una isla de extremos, sino un espacio equilibrado, donde todo el mundo que venda lo haga de forma regulada, porque es la única manera de dimensionar el crecimiento demográfico y los servicios que podemos ofrecer».

Unas palabras que recuerdan a las que pronunció el vicepresidente insular Mariano Juan a mediados de julio en el pleno del debate sobre política general, donde dijo: «Esta isla no puede soportar más población, ni de temporeros ni fija».

En la Diada de este viernes, Marí no se olvidó de las pateras que llegan a Ibiza y que, afirma, «tensionan los servicios asistenciales de menores de la isla». Pidió una «respuesta firme» por parte del Estado.

El presidente también sacó pecho por la «batalla sin descanso» contra el intrusismo: «La economía sumergida, especialmente en sectores como el transporte o el alojamiento turístico no reglado, genera una precariedad laboral y social que no podemos admitir, como tampoco consentir prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad de las personas y desprestigian la isla como destino». «Ya no todo vale y quien viene a Ibiza a aprovecharse acabará señalado», recalcó.

Por otra parte, destacó el paso que se ha dado con la limitación de entrada de vehículos, y cargó contra quienes se oponen a ella: «A pesar del amplio apoyo social que tiene no ha sido bien recibida por quienes continúan viendo Ibiza como una cuenta de resultados empresariales o una ilimitada caja registradora». Finalmente, sobre la sequía, destacó la importancia de «continuar trabajando» en «la mejora de las infraestructuras», aunque matizó que la gestión del agua es «un reto estructural» cuya solución no es únicamente técnica: «Obliga a repensar con valentía el modelo de desarrollo y actividad turística, tanto en zonas urbanas como rústicas». Algo que, sostiene, hace la modificación del Plan Territorial Insular aprobada recientemente.

En el Claustre también hubo ball pagès a cargo de integrantes de las colles de es Broll, l’Horta de Jesús, Can Bonet, Sant Josep, Sant Rafel y Labritja y una actuación de la coral Amics de sa Música, bajo la dirección de Nélida Boned.