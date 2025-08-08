Aviso a pescadores furtivos: hasta 150.000 euros de multa por estas capturas

La Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura en Balears, que apareció en el BOIB en noviembre de 2013, divide las infracciones de la pesca recreativa entre las categorías de leves, graves y muy graves. Los dos primeras conllevan multas de entre 30 y 150 euros y de entre 151 y 30.000 euros, respectivamente. Incurrir en una infracción de la mayor importancia puede implicar sanciones que lleguen hasta los 150.000 euros.

Entre las faltas muy graves se incluyen comercializar las especies capturadas y poseer, transportar o usar armas o sustancias venenosas, corrosivas, explosivas, paralizantes o soporíferas. También son infracciones de este tipo usar o poseer a bordo fusiles o aparejos de pesca submarina con equipos de respiración autónomos, semiautónomos o cualquier sistema que permita la respiración en inmersión.

Por último, están usar luces artificiales de superficie o sumergidas o cualquier otro medio que sirva de atracción o concentración artificial de las especies y acumular tres infracciones de la categoría grave en dos años.