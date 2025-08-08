Desde Los Simpson hasta LEGO, así son los memes del "Ibiza Final Boss"

El "Ibiza Final Boss", Jack Kay, se ha convertido en un auténtico fenómeno digital. Un video en TikTok de él bailando en un club de Sant Antoni lo que se hizo absolutamente viral, ha convertido a este personaje en famoso de la noche a la mañana. La audiencia, a través de memes que se burlaban de su peinado, lo bautizó como el "Ibiza Final Boss".

Más allá de utilizar el vídeo original y las capturas para hacer memes, han surgido en redes varios edits donde se emplea el rostro del "IbizaFinalBoss".

Comparaciones visuales con su corte de pelo y techos de algas

Más comparaciones de su corte de pelo, en este caso con un pelaje de perro

Como es habitual, también han salido adaptaciones del personaje al universo de Los Simpson

Y tampoco han faltado las adaptaciones al universo LEGO

Otras adaptaciones han sido las de convertir la cara de Jack Kay en objetos como esta taza de souvenir

Por último, este meme imitando al de Pablo Escobar, prevé la regresión que el fenómeno experimentará en poco tiempo

Por el momento, los memes con el hashtag #ibizafinalboss no paran de crecer en X (anteriormente Twitter)

Nuevos Famosos

Este caso remarca la potencia del contenido generado por el usuario y la autenticidad en la era digital. Este tipo de viralidad demuestra que la fama puede surgir de la manera más inesperada.