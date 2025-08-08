Residencias en Ibiza: Un informe descarta construir un centro en Villa Otilia por la topografía del terreno

El estudio de viabilidad para construir una residencia de personas mayores en la finca de Can Palau, conocida como Villa Otilia, descarta la posibilidad de edificar en este terreno debido a sus condiciones topográficas, «con una pendiente muy pronunciada», además de que se trata de un suelo rústico afectado por el área de protección de carreteras. Estos terrenos fueron legados al Consell y al Ayuntamiente de Sant Josep por el exalcalde Josep Tur Coques y su esposa, Otilia Torres, a cambio de que se construyera el centro residencial en un plazo de cinco años.

Precisamente, el PSOE denunció la semana pasada la negativa de ambas instituciones a impulsar este proyecto, sobre todo cuando Ibiza sufre un déficit de 500 plazas residenciales, criticaron los socialistas. Según destacaron en una rueda de prensa, la cesión de este terreno en Sant Josep, con 70.000 metros cuadrados, era una gran oportunidad.

Este diario se dirigió ayer al Consell de Ibiza y al Ayuntamiento para conocer los motivos que impiden la construcción de este centro. Desde el Consell remitieron al informe de viabilidad redactado por los servicios de arquitectura de la conselleria autonómica de Asuntos Sociales, que tiene las competencias en estas infraestructuras.

La resolución técnica indica que las condiciones de esta parcela «no son aptas» para construir el equipamiento debido a la pendiente del terreno, además de que la carretera que uniría la residencia con Sant Josep no cuenta ni con iluminación pública ni con arcén suficiente.