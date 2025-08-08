Reclaman más recursos sociales en Ibiza ante la crisis de vivienda y salud mental

El inicio de las obras del centro de baja exigencia de es Gorg es una buena noticia, pero insuficiente para la magnitud del problema habitacional y la precariedad en general que hay en Ibiza, alertan desde la Fundació Deixalles y Cruz Roja. «Estamos muy contentos de que nazca este proyecto, porque hablamos de él desde 2008», señala Raquel Martínez, coordinadora de Deixalles Eivissa, en el acto simbólico de inicio de la colocación de la primera piedra.

Sergio G. Cañizares

«Ahora mismo, con los recursos que hay entre sa Joveria y la Zona de Primera Acogida de Cruz Roja, empatamos en plazas con este proyecto de es Gorg. Y tenemos lista de espera», añade, dando a entender que el nuevo servicio que se ofrecerá en es Gorg se llenará muy pronto, una vez que, dentro de un año, hayan terminado las obras. «No será suficiente (...) Y luego tenemos [problemas de] salud mental y familias muy desatendidos. No hay recurso y no pueden estar mezclados [con otras casuísticas]. Y tenemos urgencia hoy, así que hay que poner medios ya».

«Es un recurso de baja exigencia, como los que ya hay. Pero, al final, en estos recursos se termina mezclando lo que es un baja exigencia y lo que no», apunta, por su parte, Silvina Carrillo, trabajadora social referente de los proyectos de personas sin hogar de Cruz Roja, quien si bien también celebra el avance en es Gorg, alerta de esta situación.

Diferentes casuísticas

En esta línea, Martínez señala que «no es lo mismo una persona con una problemática de consumo que otra con un trastorno salud mental grave, diagnosticado». «También hay personas que tienen trabajo pero no se pueden permitir una vivienda y terminan en un recurso de estos, que no es su recurso», añade su compañera de Cruz Roja.

Martínez confirma que las necesidades sociales han ido creciendo tan rápido que proyectos como este de es Gorg se van quedando cortos: «Ahora mismo cubriría la necesidad de hoy, pero de aquí a un año y medio será mayor, porque no se está haciendo nada, o poco, o no lo suficiente, para [solucionar] el problema de la vivienda». En el proyecto prelaboral de la Fundació Deixalles, de 25 usuarios, 21 personas tienen un problema habitacional. Es decir, o están institucionalizadas en recursos temporales (es el caso de 13 de ellas) o en la calle e infraviviendas.

«Y los cuatro que no contamos como problemática de vivienda están en pisos con muchos inquilinos». Viven «realquilados del realquilado». De hecho, el 80% de las personas atendidas en Deixalles tienen una problemática de vivienda, según recoge la memoria de 2024. «Y hemos atendido a 347 personas. Antes, ese porcentaje era del 50% o 60%, por ejemplo».

Problemas asociados

Y este no es el único problema que se recrudece, ya que hay otras casuísticas asociadas, alerta Martínez: «Si no tienes dónde dormir esta noche, lo menos que tienes es ansiedad, depresión. Vienen los problemas de salud mental o física, porque no descansas ni comes adecuadamente». Patricia Mariño, técnica social de la Fundació, recuerda que, en una situación tan precaria como esta, «no vas a estar realizando bien tu trabajo».

«Si tienes un trabajo lo vas a perder, porque no tienes dónde descansar, comer, dejar tus cosas o ducharte. ¿Cómo puedes mantener así la normalidad en un empleo? Y eso, si tienes empleo», concluye Martínez.

Precisamente, son las personas realquiladas las que viven una situación de mayor vulnerabilidad, añade. Y es que al no haber contrato de por medio, ¿a quién reclamar ante cualquier tipo de abuso? «Tuvimos el caso de una persona a la que echaron de la habitación por una disputa y no le dejaban recoger sus cosas. Ahí tenía su pasaporte, su documentación. Quedarse sin eso, siendo además migrante como era esta persona, es como que te quiten un brazo».

Preguntado este jueves en es Gorg el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, sobre si este centro ya resulta insuficiente antes de nacer, señaló que «en todos los servicios, desde que se empieza a hablar de ellos hasta que se hacen realidad y entran en funcionamiento, las dimensiones siempre quedan cortas debido al paso del tiempo», pero matiza que «en este caso ya se ha hecho un esfuerzo para ampliar la capacidad», pasando de las 59 plazas inicialmente previstas a 73. «Creemos que nacerá cubriendo las necesidades que hay en la isla. Y el objetivo no es que se convierta en un recurso crónico para los usuarios, sino que entren aquí, se pueda trabajar con ellos y se puedan reinsertar. Se trata de que haya rotación, que no sea un centro donde siempre estén las mismas personas, sino todo lo contrario, que se pueda hacer una obra social, de reinserción y formación» para acceder al mercado laboral.

Concluye que la voluntad es trabajar «para ir evitando que en la calle haya cada vez más gente sin ningún tipo de recurso», de manera que puedan acudir a un espacio de estas características y «comenzar este trabajo de rehabilitación y reinserción en la sociedad».