Participar en ‘sa Berenada', la mejor manera de obtener el DNI de Ibiza

«Donde fueres haz lo que vieres». Frase maravillosa y llena de sabiduría popular que Araceli, Encarna, Juani y Josefina se toman al pie de la letra. Llegaron a Ibiza en la década de los setenta procedentes de diversos puntos de la península. Eran unas niñas, pero enseguida se adaptaron a las costumbres locales. Y una de ellas, una de las más importantes, era sa Berenada del día 8 de agosto. Una fiesta a la que continúan siendo fieles, y medio siglo más tarde ellas se siguen juntando con una nevera portátil y varias bolsas cargadas de provisiones para pasar la tarde en un lugar que tiene múltiples nombres -la playa de ses Coves, baix es Soto, es Molins- pero que también se conoce como ‘donde sa Berenada’.

Las ‘berenades’ de antes

«La gente se implicaba más. Era una fiesta que organizaba el pueblo, no el Ayuntamiento. Era más sentida», reflexiona Juani. Su amiga Encarna explica que su adaptación a la isla fue facilísima: «Llegué aquí en 1974 y me adapté al día siguiente» y está de acuerdo con las palabras de su amiga: «Lo organizaba la gente del mercado. El frutero traía las sandías. Lo hacía todo la gente».

«El Miquelitus nos hacía la paella, venía el de can Bonanza… Y había muchísima gente por aquí, como mil personas, todo esto estaba lleno», añade Araceli, nacida en Rute (Córdoba), pero que después de cinco décadas en la isla habla un ibicenco perfecto y con un acento impecable. «Mi primera berenada fue en el 1973», explica Conchi Cardona, quien ha acudido acompañada de su familia, y que también echa de menos aquellas berenades de antaño: «Era muy bonito. Saludabas a este, saludabas a aquel. ¡Conocías a todo el mundo! Ahora no conozco a nadie. Es verdad que la ciudad ha crecido».

Picoteo entre amigos junto al mar, la quintaesencia de 'sa Berenada'. / Juan Antonio Riera

«¿Sabes lo que más echo de menos?», explica Marga Prats, una vilera de toda la vida, «en esa época todos los negocios cerraban de las cinco y media hasta las ocho de la tarde. Entonces nos juntábamos la gente de Dalt Vila, de sa Penya, del puerto, nos íbamos a Vara de Rey con cacerolas, haciendo ruido, y con la charanga hacíamos el paseíllo desde Vara de Rey hasta aquí. Era divertidísimo. Es algo que no se debería cambiar y es una pena que se haya perdido».

Isabel, otra de las asistentes, es de la misma opinión: «Lo bonito era venir todos juntos con la banda de música. ¿Por qué ya no se hace?».

El debate del pasacalles

Y aquí es cuando se abre el gran debate. ¿Cuándo se abandonó la costumbre de subir a sa Berenada todos agrupados desde Vara de Rey y con un pasacalles? Creo recordar que en el año 2019, antes de la pandemia, cuando era alcalde Rafa Ruiz, se hizo así. De hecho, eso era lo que pensaban los integrantes del grupo municipal socialista de Vila, que a las seis de la tarde estaban esperando, absolutamente solos, bajo el reloj de Vara de Rey. «¿Se ha suspendido la Berenada?» se preguntaba extrañado el concejal socialista Pep Tur. «No, no, sí que se hace», responde alguien, «pero la gente va directa allí».

Intrigado, en la playa de ses Coves abordo al concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Àlex Minchiotti, y le digo: «¿Àlex, qué pasa que no hay música?». «¿Cómo que no? ¡Si llegan ahora mismo!», me responde. Y como por arte de magia, por ensalmo, como si nos estuvieran escuchando, por el polvoriento camino de la berenada aparece la docena de saxofonistas que conforman el grupo Saxejant, que son quienes este año se encargan de la animación musical.

«Los músicos siempre han subido a las siete de la tarde», confirma Pere Prieto, saxofonista. «La salida de los músicos de sa Berenada siempre ha sido a las siete», reconfirma Maurici Cuesta, que tiene unos conocimientos acreditadísimos sobre las tradiciones locales. Confirmamos que los músicos salen a las siete de la tarde. Lo que ya no hay es un acompañamiento masivo: «Pues nos seguían unas quince personas y los policías locales», remacha Prieto.

Ajenos a este debate, a las siete y media de la tarde los encargados de la empresa Paellas Gigantes El Tirol vierten los 80 kilos de arroz a un sofrito donde ya han echado 90 kilos de carne, langostinos, mejillones y gambas arroceras. Fernando Vivancos, el encargado, supervisa la operación mientras suda copiosamente: «Pero esta mañana ya nos hemos pegado un buen bañito». La ración está preparada para 750 personas y tiene pinta de que sobrará arroz porque a esta hora hay medio millar de asistentes, aproximadamente.

La paella mixta estaba pensada para 750 raciones. / Juan Antonio Riera

Divertirse como ibicencos

«Les he convencido de que vengan aquí. Hay gente local, el sitio es magnífico y paella gratis. Y así se sentirán un poco ibicencos», explica Jonás Impierre, que lleva unos años en la isla y que se ha traído a cuatro amigos para que participen en este ritual de paso del ibicenquismo, esta forma particular de obtener el pasaporte local. Se acaban de lanzar al mar y ahora descansan en las rocas con unas cervezas y comiendo trozos de melón.

«Risas, cervezas, mar, nada de follones, ¡me encanta el ambiente!» comenta Quique, recién llegado a la isla, que valora especialmente que haya paella: «¡En Ibiza todo es carísimo! Pagas por respirar. Y a la que nos han dicho que hay paella gratis, pues allá que vamos», y cuando le informamos de que hay concejales del Ayuntamiento entre los asistentes, aprovecha para lanzar este mensaje: «¡Que se estiren un poco más, que aquí no hay nada barato!».