Desde Los Simpson hasta Lego, así son los memes del 'Ibiza Final Boss'

El 'Ibiza Final Boss', Jack Kay, se ha convertido en un auténtico fenómeno digital. Un video en TikTok de él bailando en un club de Sant Antoni que se hizo absolutamente viral ha convertido a este hombre en famoso de la noche a la mañana. La audiencia, a través de memes que se burlaban de su peinado, lo bautizó como el 'Ibiza Final Boss'.

Más allá de utilizar el vídeo original y las capturas para hacer memes, han surgido en redes varios edits en los que se emplea el rostro del 'IbizaFinal Boss'.

Comparaciones visuales con su corte de pelo y techos de algas.

Más comparaciones de su corte de pelo, en este caso con un pelaje de perro.

Como es habitual, también han salido adaptaciones del personaje al universo de Los Simpson, aunque algunos aseguran que la popular serie ya lo predijo.

Y tampoco han faltado las adaptaciones al universo Lego.

Otras adaptaciones han sido las de convertir la cara de Jack Kay en objetos como esta taza de souvenir

Por último, este meme imitando al de Pablo Escobar prevé la regresión que el fenómeno experimentará en poco tiempo.

Por el momento, los memes con el hashtag #ibizafinalboss no paran de aumentar en X (anteriormente Twitter).