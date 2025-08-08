Que Formentera vaya a acabar la temporada sin contar con el ansiado inspector de turismo. Según explican desde el Consell, cuatro de los cinco aspirantes al puesto han renunciado y el quinto ha solicitado una compatibilidad laboral que están casi seguros de que no se va a poder conceder. La opción: iniciar un nuevo proceso de selección que llevará meses.

Llama la atención

La contundencia de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) al atribuir al consumo de sustancias estupepacientes el anormal y elevado número de turistas que han caído al vacío este año en Sant Antoni: cinco. Tres de ellos, en el mismo hotel del centro de la localidad. La Fehif va más allá y señala que estos casos pueden deberse a las variedades de droga que ingieren.

El barullo burocrático con el que se encuentra el Ayuntamiento de Ibiza cada vez que se producen desperfectos en el paseo de Platja d’en Bossa. Esta labor corresponde a Costas, pero ni actúa ni contesta rápido, por lo que pasan meses antes de poder abordar las reparaciones. Costas incluso multó a Vila por intervenir de urgencia, sanción que el Ayuntamiento ahora recurre.