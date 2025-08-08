Llama la atención
Que Formentera vaya a acabar la temporada sin contar con el ansiado inspector de turismo. Según explican desde el Consell, cuatro de los cinco aspirantes al puesto han renunciado y el quinto ha solicitado una compatibilidad laboral que están casi seguros de que no se va a poder conceder. La opción: iniciar un nuevo proceso de selección que llevará meses.
La contundencia de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) al atribuir al consumo de sustancias estupepacientes el anormal y elevado número de turistas que han caído al vacío este año en Sant Antoni: cinco. Tres de ellos, en el mismo hotel del centro de la localidad. La Fehif va más allá y señala que estos casos pueden deberse a las variedades de droga que ingieren.
El barullo burocrático con el que se encuentra el Ayuntamiento de Ibiza cada vez que se producen desperfectos en el paseo de Platja d’en Bossa. Esta labor corresponde a Costas, pero ni actúa ni contesta rápido, por lo que pasan meses antes de poder abordar las reparaciones. Costas incluso multó a Vila por intervenir de urgencia, sanción que el Ayuntamiento ahora recurre.
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Noches de Ibiza pide controles de aforo para UNVRS y multas para el Pikes
- La increíble historia de Thor: el perro que fue invitado a un hotel de cinco estrellas de Ibiza... y acabó adoptado
- Un barco se hunde ante el estupor de los bañistas en Platges de Comte
- Un hombre de 47 años ingresa en la UCI tras precipitarse desde un segundo piso en Ibiza
- La Guardia Civil descarta la muerte accidental en el precipitado de Sant Antoni
- Detenido cuando iba a huir de Ibiza dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel
- Alarma entre los hoteleros por los precipitados en Ibiza: «Algo está pasando»