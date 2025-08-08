El sociolingüista y escritor Isidor Marí: «Isidor Macabich es quien más aportó al conocimiento de la identidad pitiusa»

El escritor, sociolingüista y músico Isidor Marí Mayans (Ibiza, 1949) ha recopilado en un libro todos los artículos sobre el historiador y sacerdote ibicenco Isidor Macabich (Ibiza, 1883-Barcelona, 1973) que ha escrito en los últimos años para la revista Ibiza del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE). La obra se titula ‘Isidor Macabich Llobet (1883-1973). Una biografia’, la han publicado el IEE y Miquel Costa editor y se presentará el próximo 14 de agosto a las 20 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza. En el evento, además de hablar el autor y los editores, ejercerá de presentadora Fanny Tur, directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif), del que Macabich fue el primer responsable.

Cuenta Marí que fue precisamente conversando, «hace ya bastante tiempo», con la historiadora ibicenca, que es la autora del prólogo, cuando empezó a barajar la idea de hacer una biografía, aprovechando toda la información que tenía del que fuera su padrino de bautismo. Como señala Vicent Marí Costa, responsable de Miquel Costa editor y de la Llibreria Mediterrània, «el estrecho vínculo entre el sociolingüista y el cronista de la historia de las Pitiusas, que le legó su archivo personal, ha permitido a Marí disponer de una documentación poco difundida que, combinada con datos públicamente conocidos, ofrece un perfil muy completo» de la trayectoria de «una de las personalidades más relevantes y más influyentes de la Ibiza del siglo XX».

Portada de la biografía de Isidor Macabich firmada por Isidor Marí. / IEE y Miquel Costa editor

En los escritos que fue publicando en la revista del IEE, el ibicenco reconocido este año con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya fue recogiendo la biografía de Macabich por etapas. Para el libro ha tenido que «hacer una pequeña adaptación de los textos, completarlos con algunas referencias documentales y, en algunos casos, reorganizarlos». Los capítulos, explica, siguen «un hilo cronológico que va desde los orígenes familiares de Macabich hasta su fallecimiento».

Con este libro, su autor confía en que «mucha gente que tiene un conocimiento superficial del personaje ibicenco, sea consciente de todo lo que representó Macabich». Y es que, leyendo sus páginas, el lector comprobará que «su actividad trascendió del mundo eclesiástico e historiográfico, los dos campos en los que principalmente se movió, y que se extendió al periodismo, la creación literaria, el costumbrismo e incluso a la acción social, sindical y política», como apunta el responsable de Miquel Costa editor.

De historiador a periodista

De todas «estas dimensiones» habla largo y tendido Marí. «Macabich, sobre todo, fue un historiador y seguramente esa sea la faceta por la que es más conocido fuera de las Pitiusas», señala mencionado su obra más relevante, la que le valió el reconocimiento como cronista oficial de la isla, ‘Historia de Ibiza’. También destaca que fue «el primero que estudió y publicó las informaciones de los archivos de Ibiza», animado por «uno de los primeros historiadores representativos de la isla, Josep Clapés, que era pariente suyo y que tenía una revista, Los archivos de Ibiza, en la que Macabich publicó algún artículo». El sacerdote, recuerda, fue nombrado canónigo archivero de la catedral de Ibiza y estuvo a cargo del Arxiu Històric Municipal d’Eivissa.

Asimismo, el filólogo ibicenco resalta que «fue uno de los primeros folcloristas importantes de Ibiza y Formentera». «Macabich recogió y estudió muchas informaciones de la cultura tradicional, del constumbrismo, como lo llamaba él, porque consideraba que esto era también una parte de la historia viva de la gente», asegura.

A continuación hace referencia «a la intervención importante que como eclesiástico tuvo en la historia de la Iglesia durante buena parte del siglo XX».

Por supuesto, pone el acento en otra de sus dimensiones importantes, la de periodista, que desarrolló desde su juventud hasta su muerte. «Llegó a ser redactor jefe de Diario de Ibiza y escribió muchísimos artículos en este periódico y en muchas otras publicaciones de la isla y de fuera», resalta.

Por otra parte, el autor recuerda el papel de Macabich como promotor de actividades culturales y su vertiente pedagógica, que desarrolló en el Centre d’Acció Social, en el que se impartían clases nocturnas para jóvenes trabajadores que no tenían ninguna otra posibilidad para formarse.

Precisamente en esta escuela inició sus estudios el padre de Isidor Marí, «hijo de marinero», que entabló gran amistad con el autor de ‘Historia de Ibiza’. «Ayudó a mi padre a continuar con su formación y, después de terminar los estudios universitarios de Magisterio, a encontrar trabajo en la Caja de Pensiones», detalla su biógrafo cuando se le pregunta sobre cómo se fraguó su estrecha relación con el que fue su padrino de bautismo.

«Como un abuelo» para Marí

«Aunque no había parentesco, cuando sus familiares más directos fallecieron, empezó a venir muy a menudo a casa a comer y a pasar las tardes y acabó siendo uno más de la familia», explica. De hecho, para él, fue «como un abuelo», que le hacía juguetes, le contaba rondalles y le llevaba de paseo.

Isidor Marí, sociolingüista y uno de los fundadores del grupo musical ibicenco Uc. / Sergio G. Cañizares

Isidor Marí y su familia conocieron al Macabich «más afectuoso», pero también le consta que fue «una persona de genio fuerte». Para ilustrarlo recuerda una de sus anécdotas más conocidas: «Una familia de buena posición le pidió consultar los archivos de Ibiza con el fin de encontrar información que permitiera demostrar que era digna de ser declarada hidalga. Él les replicó: ‘Hijos míos mejor que no vayáis a buscar nada porque en Ibiza los que no son hijos de marineros o hijos de payés son hijos de puta».

Volviendo a las múltiples «dimensiones» de Macabich, el autor de su biografía afirma que «el hilo conductor de todas ellas» es que «con todo su trabajo fue el que dio importancia a la historia cultural del pueblo de Ibiza y Formentera, y quiso que la gente se la diera también». Es por eso, señala, que «una de las cosas que quiso dignificar al máximo fue lo que él llamó las Festes de la Terra». «Esta voluntad de afirmación colectiva de nuestra gente, nuestra lengua, nuestra historia y nuestra forma de ser creo que es el legado más importante que Macabich quiso transmitir para que todo el mundo supiera que debíamos mantener viva nuestra identidad», opina.

De hecho, a Marí le gustaría que esta destacada figura ibicenca fuera recordada como «la persona que más aportó al conocimiento de la personalidad del pueblo pitiuso» y, por tanto, la que con su trabajo contribuyó a que la sociedad de Ibiza y Formentera entendiera de la importancia de «mantener viva esta identidad lingüística y cultural y la libertad de las instituciones ibicencas, que él valoraba mucho».

El linaje de Macabich

En el primer capítulo del libro, centrado en los primeros años de Macabich, Marí dedica algunos apartados a sus antepasados. En ellos recoge el resultado de las pesquisas que hizo hablando con parientes del eclesiástico e historiador que viven en Barcelona y también toda la información que el propio canónigo llegó a averiguar sobre los orígenes de su estirpe. Entre otras cosas, el filólogo descubrió que la grafía más antigua de su apellido era Matcovizt y que podría tener ascendencia «eslovena o croata». «El apellido lo introdujo en Ibiza su abuelo, Isidoro Macabich i Pavía, oficial de marina nacido en Cartagena que se casó con la ibicenca Irene Ferrer i Oliver y cuyo padre, Blas Macabich, era natural de Venecia, al igual que el progenitor de este último, Lucas Macabich», detalla.

«Un trabajo complejo»

Como reconoce el propio autor en la introducción, «no ha sido nada fácil ordenar, resumir y explicar una trayectoria vital tan extensa, intensa y diversa» como la de Macabich, «en la que se puede seguir el pulso de la sociedad ibicenca del siglo pasado».

«La biografía que ofrece Isidor Marí no solo permite conocer con detalle la trayectoria de una figura imprescindible de la historiografía local desde sus orígenes familiares y su etapa de formación hasta el despliegue completo de sus distintas actividades, sino que resulta útil, además, para comprender los eventos que afectaron a las Pitiusas a lo largo del siglo pasado», destacan los editores de la obra.

Por su parte, Fanny Tur, en el prólogo, subraya que el autor de la biografía «no rehuye ningún aspecto de la trayectoria personal, eclesiástica y también ideológica del hijo ilustre de la ciudad, tanto por lo que se refiere a su etapa de seminarista como a episodios vividos durante la Segunda República, la Guerra Civil y la dura postguerra».

Retrato de Isidor Macabich realizado por Foto Estrella. / AISME

Para poder elaborar este trabajo, que va acompañado de documentos y fotografías aportadas por el Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa (Aisme) y el Arxiu d’Imatge i So del Consell de Ibiza, Marí ha recurrido a diversas fuentes. Entre otras cosas, ha leído gran cantidad de artículos escritos por Macabich en distintos medios, como Diario de Ibiza, y ha consultado todos sus papeles personales, entre los que se encuentra «una gran montaña de correspondencia».

Aspectos que merecen un estudio en profundidad

El libro de Isidor Marí, que ya está a la venta en la Llibreria Mediterrània, recoge lo más significativo de la biografía de Macabich, pero, apunta el propio autor, hay aspectos concretos de la trayectoria del canónigo y archivero que «merecerían de un estudio en detalle».

Pone unos cuantos ejemplos. El primero se refiere «a todos los manuscritos de canciones tradicionales que Macabich recogió, pero que nunca publicó». Esta documentación, recuerda el sociolingüista ibicenco, la ha depositado en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera «en formato digital y en papel».

«Hay una parte de la correspondencia que Macabich mantuvo con gente importante de fuera de las Pitiusas que también merecería que alguien le dedicase un artículo», sugiere después. Marí, que ya estudió las cartas que el cronista de Ibiza intercambió con Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll, lanza otra propuesta concreta, que alguna persona «analice en detalle» la relación postal «muy intensa y extensa» entre Macabich y el marqués de Lozoya, que, resalta «fue un personaje que tuvo una importancia muy grande en la evolución del patrimonio cultural de Ibiza».