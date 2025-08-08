Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza: "Sin vivienda no hay oportunidades"

"Sin vivienda no hay oportunidades y, en este sentido, la puerta que ha supuesto el progreso y el desarrollo social de la isla no puede seguir abierta a cualquier precio", es una de las afirmaciones que ha hecho esta mañana el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en su discurso durante los actos institucionales del Vuit d'Agost. En su parlamento, Marí ha señalado que las oportunidades laborales que ofrece la isla "topan con la realidad de muchos trabajadores y familias ibicencas que no tienen la posibilidad de tener una casa asequible".

En un discurso, el presidente insular ha mencionado algunos de los retos y problemas a los que se enfrenta la isla, como es el caso de la sequía. Ha exigido un "uso responsable del agua" y ha reclamado una mejora "de las infraestructuras para garantizar la producción de agua desalada" y que esta llegue a la población así como de las redes de distribución "apostando de manera decidida por el ahorro y la reutilización como fórmulas de recuperación de acuíferos y pozos". Marí ha reconocido que la gestión del agua es "un reto estructural" cuya solución no es únicamente técnica: "Obliga a repensar con valentía el modelo de desarrollo y actividad turística, tanto en zonas urbanas como rústicas".

El presidente ha insistido en que "el crecimiento ilimitado y descontrolado no es compatible con la calidad de vida de los ciudadanos" y ha destacado el paso que se ha dado con la limitación de entrada de vehículos, momento en el que ha cargado contra quienes se oponen a ella: "A pesar del amplio apoyo social que tiene no ha sido bien recibida por quienes siguen viendo Ibiza como una cuenta de resultados empresariales o una ilimitada caja registradora".

Marí también ha sacado pecho por la "batalla sin descanso" contra el intrusismo: "La economía sumergida, especialmente en sectores como el transporte o el alojamiento turístico no reglado genera una precariedad laboral y social que no podemos admitir, como tampoco consentir prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad de las personas y desprestigian la isla como destino". "Ya no todo vale y quien viene a Ibiza a aprovecharse acabará señalado", ha recalcado.

En el discurso Marí no se ha olvidado de las pateras que llegan a Eivissa y que, ha afirmado "tensionan los servicios asistenciales de menores de la isla". En este sentido ha reiterado una vez más la necesidad de una "respuesta firme" por parte del Estado.

El presidente ha leído en catalán su discurso, en el que ha pedido a todos y cada uno de los ciudadanos que se comprometan "para construir una isla justa y solidaria en la que el progreso no signifique renunciar a la cohesión social ni territorial". "La apertura al mundo nos ha aportado riqueza y proyección, pero nos ha puesto frente a nuevos dilemas" que Marí ha asegurado que hay que afrontar "tomando decisiones innovadoras, valientes y responsables". El presidente ha tirado hacia atrás para apuntar uno de los motivos que han llevado a la situación actual: "Una tolerancia malentendida ha sido, en parte, causa de algunos de los problemas que sufrimos hoy".