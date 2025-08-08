Así despegan los helicópteros turísticos en pleno campo de Ibiza

Varios vecinos de Sant Llorenç han expresado su malestar recientemente por el ruido causado por la creciente afluencia de helicópteros que aterrizan y despegan de una finca del lugar, especialmente en fin de semana.

Según un testigo, se trataría de un tipo de transporte turístico porque observó grupos de personas subiendo y bajando de las aeronaves. Ahora, un vídeo muestra el punto de despegue de los helicópteros y cómo vuelan por encima de dos pequeñas casas de campo. Además, se aprecian dos furgonetas negras que proceden del lugar del aterrizaje y que transportan a los pasajeros que se desplazan con este singular medio de transporte aéreo.

Los vecinos denuncian que el tráfico de helicópteros es constante y que el ruido es ensordecedor. Además, tienen dudas de la legalidad de esta actividad. Se han puesto en contacto con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), pero denuncian que los organismos públicos se han "puesto de perfil" con sus reclamaciones. De momento, el Ayuntamiento de Sant Joan, a quien este diario ha consultado, tampoco ha contestado.