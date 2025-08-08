El PSOE acusa al Govern de "abandonar" a los pacientes de Ibiza y Formentera por no actualizar dietas de desplazamiento

El PSIB-PSOE ha acusado al Govern de "abandonar" a los pacientes de Menorca, Ibiza y Formentera por no haber actualizado las dietas de desplazamiento y manutención en lo que va de legislatura.

La diputada socialista en el Parlament Iranzu Fernández ha puesto de relieve el "grave perjuicio" que la congelación de estas ayudas, que se otorgan cuando se requiere el desplazamiento a los hospitales de Son Espases o Can Misses, causan a los enfermos y sus acompañantes.

"Esta situación no es justa, porque los criterios de eficacia y eficiencia no pueden afectar nunca al bolsillo de los pacientes, que tanto sí como no se tienen que desplazar para ser atendidos", ha apuntado Fernández.

El PSIB, en un comunicado, también ha considerado que el incremento del 3% en la partida destinada a la salud que contemplan los presupuestos autonómicos aprobados hace ahora cerca de un mes son "totalmente insuficientes", ya que no llegan "ni para cubrir la plantilla actual del servicio de salud y mucho menos ampliarla".

Eso, ha lamentado Fernández, tiene unas consecuencias "que se notan en el día a día", como son las "cada vez más grandes" listas de espera en Traumatología en todas las islas.

Los pacientes, siempre según la diputada socialista, están teniendo que esperar más de un año para ser operados de intervenciones "muy sencillas" que tal vez podrían haber sido solventadas con una rehabilitación si se hubieran tratado a tiempo. Para realizarse una resonancia la espera puede ascender hasta el medio año y hasta los dos años para una prueba de sueño, ha añadido.

Mientras tanto, han recriminado los socialistas, el Govern sí que ha autorizado el gasto de 500.000 euros en pruebas dentales para verificar la edad de los menores extranjeros no acompañados que lleguen hasta las costas de Baleares.

Con ese medio millón de euros, ha asegurado Fernández, "se habrían podido incorporar preparadores físicos, incrementar 20 plazas de fisioterapeutas, incorporar podólogos y nutricionistas, crear plazas de técnicos de curas auxiliares de enfermería, ampliar plazas de residentes de enfermería y el número de enfermeras gestoras de cada hospital y centro de salud de Ibiza, Formentera y Menorca o incrementar las plantillas de logopedia de los hospitales".