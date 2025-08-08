El álbum

Dormidos con el ruido del mar de fondo

Dormidos con el ruido del mar de fondo | FIRMA FOTO

Dormidos con el ruido del mar de fondo | FIRMA FOTO

Es difícil encontrar un sonido más relajante que el del mar para quedarse dormido y quienes aparecen en la imagen lo aprovecharon a la perfección tendidos sobre la arena. Sin embargo, esta experiencia tiene su riesgo porque la máquina limpiaplayas tuvo que rastrillar con cuidado de no pasarles por encima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents