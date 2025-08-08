El álbum
Dormidos con el ruido del mar de fondo
Es difícil encontrar un sonido más relajante que el del mar para quedarse dormido y quienes aparecen en la imagen lo aprovecharon a la perfección tendidos sobre la arena. Sin embargo, esta experiencia tiene su riesgo porque la máquina limpiaplayas tuvo que rastrillar con cuidado de no pasarles por encima.
