Reacciones al discurso de Vicent Marí: «La isla no para de generar ingresos y sus ciudadanos viven cada vez peor»

El PSOE calificó el discurso del presidente del Consell de Ibiza por la Diada del 8 d’Agost como «vacío», y acusa a Vicent Marí de «no tener soluciones para Ibiza»: «Hace años que es muy evidente que esta isla necesita medidas drásticas en cuanto a masificación, saturación, protección del territorio y recursos naturales. Muchos tenemos muy claro que tenemos que decrecer, proteger nuestra isla y un modelo turístico que pueda convivir con los ciudadanos», señaló la consellera insular del PSOE Elena López.

También criticó que dicho discurso no tuvo «ningún anuncio ni autocrítica»: «Hay que tomar medidas. No tenemos agua, no tenemos cómo gestionar los residuos y nos dicen que hay que cuidar el suelo rústico cuando han aprobado una ley que permitirá construir en él y dejándolo en manos de promotores con la excusa de la vivienda. Sobre su discurso, se espera mucho más de una persona que lleva seis años gobernando».

Jaime Díaz de Entresotos, conseller de Vox, coincide con López en señalar que el discurso del presidente no incluyó «el anuncio de ninguna medida especial»: «No ha prometido nada ni ha hecho ningún anuncio. Todos esperábamos algo. Ha sido un recopilatorio normal y corriente, en su línea».

Algo que también menciona el conseller de Unidas Podemos por Esquerra Unida, Óscar Rodríguez: «Cada año espero que haya algún anuncio importante de alguna política que piense realizar, pero suele hacer más bien un recordatorio de los problemas, que ya tenemos muy diagnosticados, y ofrece pocas soluciones». «El diagnóstico lo compartimos, es decir, la isla tiene problemas de sequía, vivienda y masificación turística, pero él que está en disposición de cambiar cosas debería hacer más», en palabras de Rodríguez, quien destaca: «Esta isla no para de generar ingresos y sus ciudadanos viven cada vez peor»