‘Apocalypse Now’ a la hora de la siesta en Ibiza

Nunca sabremos si el teniente Bill Kilgore hubiera disfrutado el aroma de las hierbas ibicencas tanto como adoraba el olor del napalm de la mañana, pero sí estamos seguro de que hay helicópteros surcando los cielos de Ibiza con relativa frecuencia.

Si en la mítica película de Francis Ford Coppola volaban aniquilando vietnamitas al compás de la ‘Cabalgata de las valquirias’ de Richard Wagner, en la isla funcionan como un transporte de lujo para bolsillos adinerados que puede levantar ampollas.

«Es como en ‘Apocalypse Now’. El miércoles salí fuera pensando que había un incendio al lado de mi casa. Salí disparado porque estaba convencido de que había un fuego en el bosque». Así describe un vecino la situación que vivió el pasado miércoles sobre las cinco y media de la tarde, cuando se encontraba tranquilamente en su casa y escuchó un enorme estruendo que le hizo pensar en entornos bélicos, en catástrofes naturales, en «el horror, el horror...».

«Eran dos helicópteros pasando en vuelo rasante encima de mi casa para hacer maniobra de aproximación y aterrizaje en la casa a la que iban», añade este hombre que prefiera mantener el anonimato y que vive en pleno corazón de Ibiza, concretamente cerca del Torrent des Verger, en una zona boscosa de Sant Llorenç. Fue la primera vez que veía dos helicópteros operando de forma simultánea, despegando desde una finca cercana.

La frondosidad del entorno le impide ver lo que ocurre cuando los aparatos tocan tierra este verano, pero el año pasado no había tanta vegetación, según relata a Diario de Ibiza, y sí podía ver a «grupos de cinco o seis personas» bajando del helicóptero, por lo que no tiene ninguna duda de que se trata de una transporte turístico, uno más de los que prosperan durante la canícula por toda la isla, ya sea por tierra, mar o aire, como ocurre en este caso.

«Suelen ser operaciones de fin de semana, pero esta vez también ha sido entre semana y con dos a la vez, algo que nunca había visto», destaca.

Vuelos «a muy baja altura»

Pese a que es una zona poco poblada, son varios los vecinos que se han quejado por el ruido que tienen que soportar en una de las zonas más tranquilas y resguardadas de Ibiza, donde no están acostumbrados a este tipo de molestias acústicas.

Por ello, se han llegado a cuestionar la legalidad de estos vuelos turísticos e incluso se han puesto en contacto con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para preguntar por la situación, pero aseguran que los organismos públicos se han «puesto de perfil» con sus reclamaciones.

«Los helicópteros siempre llegan de la zona de levante. La aproximación se realiza por dentro de un valle, a muy baja altura. A veces dan como una especie de vuelta de reconocimiento y luego cogen el rumbo para aterrizar», detalla uno de ellos. «El helicóptero no está posado más de un cuarto de hora. Ocurre dos o tres veces cada fin de semana», apostilla.

Aunque Sant Joan está fuera de la Zona de Control (CTR) del aeropuerto de Ibiza, los vuelos de helicópteros están sujetos a restricciones generales, como no volar a menos de 150 metros sobre el suelo o el agua, o a menos de 50 metros en zonas autorizadas por Enaire -gestor de navegación aérea de España-, así como evitar áreas protegidas como el Parc Natural de ses Salines.

Los vecinos consideran que estos vuelos privados «no están permitidos por el PTI», el Plan Territorial Insular de Ibiza, el instrumento general de ordenación del territorio de la isla, sus islotes adyacentes y sus aguas interiores.

En el punto 8 de esta normativa, dedicado al suelo rústico de régimen general, figura un apartado en el que se decreta que todas las actividades en aeropuertos y helipuertos están condicionadas por las limitaciones que se impongan en relación con su impacto territorial.

Normativas variadas

La normativa distingue entre los helipuertos habituales y los helipuertos eventuales, donde los helicópteros pueden usar áreas despejadas, con un mínimo de 30 metros de ancho y otros 30 metros de largo, ya sea para emergencias o para uso privado, como es el caso de estos vuelos turísticos en Sant Llorenç.

Según el Real Decreto 57/2002 y las normativas de AESA, los helipuertos permanentes deben cumplir requisitos estrictos, como medidas contra incendios, señalización y autorización. Por su parte, los helipuertos eventuales no requieren autorización previa de AESA si se usan en emergencias o con permiso del propietario del terreno, pero sí deben cumplir con las restricciones del espacio aéreo.

En Ibiza, estos helipuertos, tal y como fija el mencionado apartado del PTI, también deben contar con doble autorización pública, primero un informe favorable del Consell insular y posteriormente la licencia municipal correspondiente, en este caso del Ayuntamiento de Sant Joan, que no ha contestado a la consulta de este diario.

El jueves, en torno a las tres de la tarde, los vecinos volvieron a informar de que uno de esos helicópteros volvía a volar por la misma zona. No disparan fuego, como aquellas máquinas de arrasar retratadas por Hollywood hace casi medio siglo, pero sí enturbian la paz de los residentes.