El yate del fundador de W Hotels y Sheraton deslumbra en Ibiza: lujo por 64 millones de euros

Con 57 metros de eslora y comodidades que rivalizan con las de un hotel cinco estrellas, el superyate Halo, construido por Feadship en 2015, es una joya flotante que no pasa desapercibida estos días que navega por Ibiza. Pero más allá de sus características técnicas, que no dejan indiferente a nadie, su historia de origen es igual de increíble.

El encargo de esta embarcación surgió después de que su propietario viviera una experiencia transformadora a bordo de otro yate, el Helix (hoy rebautizado Megan), durante unas vacaciones en el Mediterráneo. Encantado con la calidad y el rendimiento del yate decidió construir su propio barco… y así nació Halo.

Con un perfil exterior diseñado por Harrison Eidsgaard, el superyate se distingue por dos arcos plateados que recorren su superestructura, no solo como elementos estéticos, sino también funcionales: sirven de base estructural para un toldo retráctil en el enorme solárium.

Con una capacidad para alojar hasta a 12 invitados y a una tripulación de 14 a 15 personas, este barco incluye, entre sus múltiples estancias, un jacuzzi panorámico, un beach club, cine al aire libre, gimnasio, spa y un área de buceo con capacidad para 28 botellas de oxígeno. También cuenta con dos tenders personalizados de 8 metros. Es considerado uno de los superyates más codiciados y con más personalidad de la flota Feadship.

Una historia curiosa con final multimillonario

Halo fue construido en un tiempo récord de 33 meses y se vendió en 2021 tras un refit multimillonario que incluyó una renovación estética y técnica completa. La operación alcanzó cifras cercanas a los 64 millones de euros.

El propietario actual es el magnate estadounidense Barry S. Sternlicht, cofundador del grupo Starwood Capital Group. Este yate fue adquirido por Sternlicht en 2021 tras su venta desde propiedad previa. Sternlicht es conocido por ser fundador de cadenas icónicas como W Hotels, Westin y Sheraton. Y aunque hoy lidera un imperio valorado en más de 110.000 millones de euros a través de Starwood Capital Group, sus inicios fueron humildes.

En su juventud vendía renacuajos, daba clases de tenis y trabajaba en una fábrica de linternas. "Ahí aprendí que hasta una bombilla puede arruinar una experiencia si no funciona bie"”, dijo en su día en una entrevista.

Hijo de Maurycy Sternlicht, un sobreviviente del Holocausto, Barry no conoció esa parte de la historia familiar hasta los 38 años. Desde entonces, ha dirigido parte de su fortuna a la filantropía, incluyendo investigaciones médicas en Harvard y causas relacionadas con el arte y la memoria.