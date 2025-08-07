Así afectará la segunda ola de calor a Ibiza y Formentera
La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta amarilla.
Tras varios días de alertas por altas temperaturas en la Península, la segunda ola de calor de este verano llega a Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta amarilla por calor en las Pitiusas y el resto de las islas.
Con máximas previstas de 36 grados en las Pitiusas y de 37 grados en Mallorca, las temperaturas siguen siendo más suaves que en la Península, donde las máximas previstas alcanzan los 40 grados.
Para este viernes, desaparecen los avisos activos en las Pitiusas, pero no en Mallorca, donde se mantiene la alerta amarilla con máximas previstas de 36 grados.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Noches de Ibiza pide controles de aforo para UNVRS y multas para el Pikes
- La increíble historia de Thor: el perro que fue invitado a un hotel de cinco estrellas de Ibiza... y acabó adoptado
- Un barco se hunde ante el estupor de los bañistas en Platges de Comte
- Un hombre de 47 años ingresa en la UCI tras precipitarse desde un segundo piso en Ibiza
- La Guardia Civil descarta la muerte accidental en el precipitado de Sant Antoni
- El historiador Antoni Ferrer Abárzuza: «Hoy en día no deberíamos tener una visión heroica de los corsarios, eran hombres de guerra»
- La comida en parejas de Bezos y DiCaprio en Ibiza