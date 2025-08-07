Así afectará la segunda ola de calor a Ibiza y Formentera

Tras varios días de alertas por altas temperaturas en la Península, la segunda ola de calor de este verano llega a Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta amarilla por calor en las Pitiusas y el resto de las islas.

Con máximas previstas de 36 grados en las Pitiusas y de 37 grados en Mallorca, las temperaturas siguen siendo más suaves que en la Península, donde las máximas previstas alcanzan los 40 grados.

Para este viernes, desaparecen los avisos activos en las Pitiusas, pero no en Mallorca, donde se mantiene la alerta amarilla con máximas previstas de 36 grados.