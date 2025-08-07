Así afectará la segunda ola de calor a Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta amarilla.

Un hombre se protege del calor bajo la sombra de una palmera

Un hombre se protege del calor bajo la sombra de una palmera / Irene Vila Capafons

Redacción Digital

Tras varios días de alertas por altas temperaturas en la Península, la segunda ola de calor de este verano llega a Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta amarilla por calor en las Pitiusas y el resto de las islas.

Con máximas previstas de 36 grados en las Pitiusas y de 37 grados en Mallorca, las temperaturas siguen siendo más suaves que en la Península, donde las máximas previstas alcanzan los 40 grados.

Noticias relacionadas y más

Para este viernes, desaparecen los avisos activos en las Pitiusas, pero no en Mallorca, donde se mantiene la alerta amarilla con máximas previstas de 36 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
  2. Noches de Ibiza pide controles de aforo para UNVRS y multas para el Pikes
  3. La increíble historia de Thor: el perro que fue invitado a un hotel de cinco estrellas de Ibiza... y acabó adoptado
  4. Un barco se hunde ante el estupor de los bañistas en Platges de Comte
  5. Un hombre de 47 años ingresa en la UCI tras precipitarse desde un segundo piso en Ibiza
  6. La Guardia Civil descarta la muerte accidental en el precipitado de Sant Antoni
  7. El historiador Antoni Ferrer Abárzuza: «Hoy en día no deberíamos tener una visión heroica de los corsarios, eran hombres de guerra»
  8. La comida en parejas de Bezos y DiCaprio en Ibiza

Janet Jackson se deja sorprender por la magia de Sean Christopher en Ibiza

Janet Jackson se deja sorprender por la magia de Sean Christopher en Ibiza

Detenido cuando iba a huir de Ibiza dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel

Detenido cuando iba a huir de Ibiza dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel

Un DJ destroza la reputación de la isla: "Te estafan desde que llegas. Una cosa que en Madrid vale X, en Ibiza tres veces más"

Un DJ destroza la reputación de la isla: "Te estafan desde que llegas. Una cosa que en Madrid vale X, en Ibiza tres veces más"

Así afectará la segunda ola de calor a Ibiza y Formentera

Así afectará la segunda ola de calor a Ibiza y Formentera

Se asombra al ver Ibiza vacía en pleno verano: "Este año no hay tantas familias"

Se asombra al ver Ibiza vacía en pleno verano: "Este año no hay tantas familias"

La desesperación de un técnico de ambulancia en Ibiza: «Es imposible seguir la guardia con todas las averías del vehículo»

La desesperación de un técnico de ambulancia en Ibiza: «Es imposible seguir la guardia con todas las averías del vehículo»

El Govern pactará con el sector la propuesta de ampliación de la Reserva Marina de es Freus

El Govern pactará con el sector la propuesta de ampliación de la Reserva Marina de es Freus

Detenido en Ibiza un conductor por zigzaguear, llevar exceso de pasajeros y dar positivo en alcohol y drogas

Detenido en Ibiza un conductor por zigzaguear, llevar exceso de pasajeros y dar positivo en alcohol y drogas
Tracking Pixel Contents