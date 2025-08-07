Santa Eulària descarta construir las viviendas a precio limitado en Cas Capità y busca un nuevo solar para construirlas

El Ayuntamiento de Santa Eulària se ha replanteado la construcción de unas 120 viviendas a precio limitado (VPL) en Cas Capità, debido al rechazo de los vecinos a perder una zona verde, y ahora busca un nuevo emplazamiento para cumplir con este compromiso. En cambio, la promoción de s’Olivera, en Puig d’en Valls, podrá adjudicarse en breve plazo de tiempo: una constructora especializada en vivienda a precio asequible, la Fundación Salas, ha presentado una oferta de 17,4 millones de euros para hacerse cargo del proyecto.

Santa Eulària decidió apostar por la fórmula conocida como build to rent para impulsar ambas promociones. Se trata de una de la medidas que introdujo la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada en el mes de abril del año pasado por el Parlament balear.

A través de ella, una constructora asume la construcción y la gestión de las casas, a precios reducidos pactados con la Administración, durante un periodo de concesión, en este caso fijado en 75 años. En su momento, la alcaldesa, Carmen Ferrer, indicó que el precio de un piso de 60 metros cuadrados, construido en el municipio a través del sistema build to rent, oscilaría entre los 800 y 900 euros mensuales.

Salvar el parque

Sin embargo, el bloque que se preveía levantar en Cas Capità no podrá ser una realidad. El solar que se había elegido se encuentra en la calle Pare Vicent Costa, al lado del parque infantil Es Fameliar, y ahora consiste de una zona ajardinada con césped.

Según indicó ayer un portavoz municipal, el Ayuntamiento decidió dar carpetazo a esta ubicación tras un encuentro con los vecinos, donde estos mostraron su oposición a perder el espacio que se había consolidado como la zona verde del barrio. En su lugar, el Consistorio ahora busca desbloquear otro terreno municipal para destinarlo a la construcción de las VPL para Santa Eulària.

En cambio, la otra promoción impulsada por el Ayuntamiento de Santa Eulària en Puig d’en Valls parece que ya está encarrilada. El Ayuntamiento sacó a licitación el pasado mes de marzo la construcción de estas VPL en dos solares colindantes de titularidad municipal en s’Olivera, entre las calles de la Mediterrània y Quatre Cantons (donde en la actualidad se encuentra un circuito de bicicletas BMX).

El Consistorio ya aprobó, en su última sesión plenaria, una modificación puntual de las Normas Subsidiarias (NNSS) para unificar las dos parcelas, de manera que facilite la ordenación y el diseño del futuro edificio eliminando retranqueos.

Al concurso se habían presentado dos ofertas, pero una de ellas quedó descartada por incumplir las bases. La otra propuesta, de la Fundación Salas, sí que se ajusta a los requisitos y ha quedado seleccionada, aunque queda por cumplimentar el último informe de valoración antes de que la adjudicación pueda llevarse al pleno municipal para su aprobación, según confirmó ayer un portavoz municipal.

Características

La Fundación Salas ofrece una inversión de 17,4 millones de euros para asumir este programa, en el que tiene previsto construir 94 viviendas. Inicialmente, Santa Eulària había calculado que se podría llegar hasta un máximo de 120.

En la distribución de superficies que exige el Ayuntamiento para las viviendas, el 40% de la promoción serán pisos de 60 metros cuadrados, destinados a una o dos personas; otro 40%, con 60 metros cuadrados, se contempla para entre tres y cuatro personas, mientras que el 20% restante ocuparán 106 metros cuadrados y se ofrecen para cuatro o más inquilinos, según se detalla en las bases del concurso.

La propuesta edificatoria que ha sido seleccionada en el concurso incluye un total de 75 plazas de aparcamiento y 25 trasteros, por encima de la cifra que se exigía en las condiciones para presentarse al concurso. La Fundación Salas también ha recibido una valoración destacada en este proceso por incorporar terrazas en todas las viviendas, además de contemplar espacios comunitarios y zonas ajardinadas.

Al igual que en el resto de promociones de estas características en el conjunto de Balears, se priorizará el acceso a estos pisos a los residentes en el mismo municipio, como mínimo desde los últimos cinco años y de manera consecutiva.