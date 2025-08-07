Sant Antoni pide más Guardia Civil y leyes más duras para frenar la venta de gas de la risa

"Cuando llegué al Ayuntamiento en 2019, lo primero que queríamos hacer era dar un impulso al departamento urbanístico", cuenta Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni, durante la visita a las obras del bulevar Vara de Rey este jueves por la mañana. Las obras buscan transformar esta calle en un espacio para peatones para mejorar la forma en la que, tanto residentes como turistas, experimentan el municipio. Sin embargo, lograr esta meta supone iniciativas complementarias, más allá de las mejoras urbanísticas, para reforzar la seguridad de Sant Antoni e incrementar la calidad del turismo, sentencia el alcalde. Pero, pese a que el Ayuntamiento "siempre está" y "tiene una responsabilidad", no puede sustituir a las autoridades competentes en estos campos: "No tenemos estas competencias, ni en seguridad ni en promoción turística".

"Siempre pedimos a la delegación del Gobierno que nos envíen más Guardia Civil para que esta tenga la capacidad de patrullar regularmente y no esporadicamente porque, como digo, la competencia de seguridad no es de este gobierno", reclama Serra. "Tenemos la Policía de Proximidad, la Policía de las Playas, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad Territorial de Playas (UTP) así como unidades de noche que trabajan en colaboración con la Guardia Civil para evitar hurtos, robos... Pero lo que hacemos son acciones puntuales", insiste el alcalde, solicitando más recursos estatales para el municipio.

Con respecto a la seguridad, "Sant Antoni ha convocado diez nuevas plazas de policías locales en el presupuesto de 2025, han pasado de 59 a 69 policías y nuestro objetivo es llegar a los 80 policías" informa Serra. Además, el Ayuntamiento ficha a agentes cívicos y agentes de seguridad privada para apoyar a los agentes. Uno de los objetivos del Ayuntamiento, señala Serra, es poner agentes de seguridad en diferentes calles para que el municipio sea cada vez más seguro. Además recuerda que recientemente han abierto "una nueva oficina de Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), para que la policía local y la Guardia Civil estén en una zona más céntrica, más turística". El municipio también cuenta con la presencia de un Grupo de Reserva y Seguridad (GRS): "Vienen diferentes tipos de Guardia Civil que nos ayudan de forma puntual", explica Serra.

Lucha contra el gas de la risa

Este año las acciones puntuales, en las que la Policía Nacional de Extranjería también participa, giran en torno a la venta de drogas, en especial el óxido nitroso, también llamado gas de la risa. Serra lamenta la proliferación de esta droga, "no solo en Sant Antoni": "Hay muchos turistas que la compran online y se la llevan a sus hoteles". Los hoteles son testigos de que el consumo de esta droga es exponencial, ya que "cada vez tienen más botellitas de óxido nitroso que, además, cuesta mucho reciclar". El alcalde insiste en que "se hace un gran trabajo para detener a los vendedores", con una centena de detenidos el año pasado. Sin embargo, lamenta que en España la ley "no ayuda y es bastante frustrante" ya que la venta directa de gas de la risa no es un delito, únicamente la venta para consumo, mientras que en otros países, como Inglaterra, la venta está penalizada siempre. El alcalde resume: "Lo que demandamos es más presencia de la Guardia Civil y endurecer las leyes en este sentido. Si no, el Ayuntamiento se verá desbordado y será más difícil combatir la venta de óxido nitroso".

Otro gran reto de la municipalidad, que también está relacionado con el uso de sustancias estupefacientes, es prevenir la muerte de turistas que se precipitan en las piscinas. "Demandamos a la delegación del Gobierno más estructuras psicológicas que nos puedan dar información. Queremos saber las causas de este comportamiento". De los siete accidentes de este verano, varios han sido mortales pero aún así "durante muchos años, la Delegación del Gobierno ha atacado el tema muy tranquilamente" opina Serra.

El segundo objetivo de las obras es impulsar la mejora del sector turístico. En este respecto, el Ayuntamiento ha "dado prioridad a los hoteles, para que pudiesen llegar a ser cuatro o cinco estrellas". Ahora, Sant Antoni ya cuenta con tres hoteles de cinco estrellas y dos que están en el proceso de obtenerlas. Serra explica que, mediante muchas entrevistas especializadas de periodistas del norte de España o incluso de Europa, el Ayuntamiento ha dado a conocer el interior de Sant Antoni, su gastronomía, su potencial como destinación deportiva... para diversificar y llevar el turismo local a otro nivel.