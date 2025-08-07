«Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»

«Entendemos las molestias para los bañistas, pero es la única forma que tenemos de poder asegurar que no se pierde esta playa», recuerda el concejal de Playas del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, sobre las quejas de algunos residentes y negocios de la zona por la posidonia acumulada en la parte de Platja d’en Bossa que pertenece a Vila.

El Consistorio traslada toda la posidonia de esta zona a la altura del Hotel Vibra Algarb y del gimnasio Nirvana Beach Gym, donde la playa tenía cada vez menos arena y se veía perfectamente la roca. «Este invierno se ha perdido toda la arena con los temporales. Dejamos la posidonia en esa zona a conciencia, no es que no se retire. Se deja ahí a modo de protección de la poca arena que quedaba, y cada vez hay más», recalca Sousa. «Toda la posidonia que retiramos tiene arena, y en vez de llevarla al depósito, la acumulamos en este punto de Platja d’en Bossa. Cuando sube la marea, se lleva la posidonia muerta, que luego aparece en otra parte de Platja d’en Bossa o en es Viver, pero la arena, que es más pesada, se queda abajo. Por eso cada vez hay más».

Fuentes de la cadena hotelera Vibra expresaron a mediados de mayo que la medida estaba funcionando. «El Ayuntamiento nos comentó la técnica de mantener las algas sobre la arena y parece que justo delante del hotel Vibra Algarb está funcionando. A ambos lados del hotel, la playa tiene un aspecto bastante regular, pero imaginamos que es parte del proceso», dijeron entonces.

Con todo, Sousa reitera la importancia de esta medida, y concluye que, si no se deja que esta parte de la playa «se regenere a lo largo del verano, el año que viene no habrá playa». Cabe recordar que precisamente en mayo de este año, varias entidades ecologistas y expertos en medio ambiente enviaron un documento a las instituciones para exigir que cese la retirada de posidonia de las playas del Mediterráneo, particularmente en Balears. Lo enviaron a los responsables de los departamentos de medio ambiente y gestión de playas de todas las administraciones, y expresaban su preocupación por «la persistencia de las políticas de retirada» de estas acumulaciones de algas, plantas y organismos marinos en las playas causadas por fenómenos meteorológicos. Además, recordaban que es «un proceso natural» que debe respetarse, por el bien de la costa y por la biodiversidad que albergan las arribazones de posidonia.

Entonces, ¿por qué no aplicar el mismo criterio del caso de Platja d’en Bossa en el resto de playas? En el caso del municipio de Ibiza, que es por el que Rubén Sousa puede hablar, se retira la posidonia al inicio de temporada (salvo en la parte de Vila de Platja d’en Bossa). Y el concejal lo justifica en que hay que buscar «el equilibrio entre lo medioambiental y la actividad económica»: «En el marco del decreto de posidonia, que indica cómo tratar la planta dentro y fuera del mar, nosotros empezamos a recogerla al inicio de temporada, la acopiamos en un solar y luego, cuando termina la temporada, se devuelve a la playa». Y añade: «Huella medioambiental seguro que la hay, pero intentamos que sea mínima. Y la posidonia vuelve a las playas tras la temporada para poder recuperar la arena que nos hemos llevado y para preservar la arena ante los temporales y vientos del invierno».

Servicio de limpieza

Por otro lado, señala que están «preparando una campaña de concienciación» en hoteles para ponerla en marcha en las aperturas de 2026, con carteles informativos en estos establecimientos. Se trata de que los turistas conozcan qué es la posidonia, por qué llega a la orilla y qué importancia tiene.

Sobre el servicio de limpieza en Platja d’en Bossa, del que este miércoles se quejaron algunos habituales de la zona en conversación con este diario, Sousa dice no estar contento con el resultado. «Acabo de hablar con la empresa de limpieza. Se puede mejorar y espero que se haga. En estos últimos 15 días parece que tenemos algún problema para hacer que esté en estado óptimo, pero en el resto de las playas creo que no hay pega y están impecables. En Platja d’en Bossa hay que reforzar un poquito más y espero que la dinámica cambie esta semana. He visto algunos plásticos, colillas... Creo que es mejorable».