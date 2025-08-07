Quejas por el descontrol en el cumplimiento del decreto de los artistas callejeros de Ibiza

En abril el Ayuntamiento de Ibiza anunció la puesta en marcha de un decreto para regular el sector de los artistas y músicos callejeros en la ciudad, pero a juzgar por las quejas de algunos miembros del sector, «la pretendida regulación está resultando un fiasco» ante la falta de efectivos de la Policía Local que puedan controlar debidamente su cumplimiento. La cantante Pilar Garzón, que lleva años actuando en las calles del casco antiguo de Vila junto al guitarrista Manolo Díaz y la percusionista Amparo Muñoz Navarro, Morena, es la más crítica y la única que está dispuesta a identificarse con nombre y apellidos para denunciar esta situación.

La principal queja de una de las más veteranas del colectivo y de otros dos artistas callejeros que prefieren permanecer en el anonimato, es que, a pesar de lo que establece la normativa, hay más de una decena de personas que están actuando en el barrio histórico de Vila sin autorización municipal. «Son artistas que de todos los puntos autorizados utilizan de forma abusiva solo uno durante todo el tiempo permitido, impidiendo que otros que sí tenemos la acreditación pertinente podamos actuar en una de las zonas más rentables de Dalt Vila», señala Garzón. «Es una situación muy injusta para los que hemos superado el proceso de selección y cumplimos con todos los requisitos, entres los que figura haber pagado la tasa de ocupación de vía pública, estar dado de alta en la Seguridad Social y tener un seguro de responsabilidad civil», lamenta.

La acreditación que otorga el Ayuntamiento de Ibiza. / Maite Alvite

Hay que puntualizar a este respecto que la zona copada por los artistas callejeros sin licencia a la que se refiere Pilar Garzón es la Plaça de Vila y que este espacio no figura entre los autorizados en el decreto para poder actuar. Donde sí se podría es justo al lado, en el Patio de Armas. Precisamente el 5 de agosto, un día después de que la artista trasladara sus quejas al Ayuntamiento de Ibiza, «agentes de policía de paisano estuvieron pidiendo la documentación a los artistas callejeros que estaban actuando en la Plaça de Vila y sancionaron a tres».

En cualquier caso, tanto Garzón como los otros dos miembros del colectivo sondeados coinciden en subrayar la necesidad de que el Ayuntamiento de Ibiza «haga un control más exhaustivo» para acabar con lo que consideran «una situación caótica». «Lo que exigimos es que se cumpla el decreto», señalan.

La cantante aragonesa recuerda que los artistas callejeros de la zona del puerto, la Marina y Dalt Vila llevaban solicitando de forma recurrente al Ayuntamiento «una regulación efectiva de esta actividad desde que con la pandemia y la entrada de un nuevo gobierno había quedado en suspenso la anterior a la espera de darle un nuevo enfoque».

La normativa, tan ansiada, se hizo realidad hace cuatro meses en forma de decreto dictado por el concejal de Comercio y Mercados de Vila, Àlex Minchiotti. Como apunta él mismo «el anterior ejecutivo local ya contaba con una regulación parecida a la actual», la diferencia estriba en que ahora el proceso íntegro, desde la regulación al control del cumplimiento de la normativa, «lo lleva el Ayuntamiento de Ibiza» y no se deja parcialmente en manos de las asociaciones de comerciantes de la zona, como había ocurrido en el mandato anterior.

En el actual decreto, redactado con la ayuda de la Asociación de Músicos de Ibiza, se establecen «las condiciones y los requisitos necesarios para obtener la licencia para la realización de actuaciones musicales o artísticas en el dominio público de la ciudad». Entre otras muchas cosas, en este documento se indica que las actuaciones se pueden realizar en quince ubicaciones repartidas entre Dalt Vila, la Marina y el puerto y otras cinco en ses Figueretes, aunque Minchiotti apunta la posibilidad de incrementar en un futuro los espacios, lo que permitiría ampliar también el número máximo de licencias, ahora fijado en quince.

'Morena', Pilar Garzón y Manolo Díaz, durante una actuación en el puerto de Ibiza. / Maite Alvite

El horario estipulado inicialmente para las actuaciones callejeras era de 19 a 22 horas, de lunes a jueves y los domingos; y en el caso de los viernes, sábados y vísperas de festivos de 12 a 15 horas y de 20 a 23 horas. Asimismo, se establecía un sistema de actuaciones rotativo de 60 minutos por artista o grupo y se prohibía el uso de altavoces o amplificadores.

Modificaciones

Atendiendo a las peticiones del colectivo, el departamento de Comercio y Mercados de Vila introdujo posteriormente dos modificaciones, que confirma Minchiotti: «Ampliamos el horario hasta las 23 horas de lunes a jueves y los domingos; y permitimos el uso de amplificadores hasta 60 decibelios». El concejal no descarta introducir más cambios, entre ellos alargar el horario hasta medianoche. «Precisamente decidimos hacer un decreto y no una ordenanza porque es mucho más ágil hacer cualquier modificación», señala.

Ante las quejas del sector, el concejal reconoce que «no hay efectivos suficientes» en la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Vila para poder controlar a diario que los artistas callejeros que estén actuando tengan la autorización pertinente. «Hacemos lo que podemos, pero tarde o temprano a todos los que no tengan acreditación se les invitará a marchar, así que desde aquí hago un llamamiento para que nos pidan la credencial porque nosotros damos todas las facilidades posibles», afirma.

Según los datos facilitados por Minchiotti, «de las 22 solicitudes presentadas inicialmente para obtener licencia para actuar en la vía pública, el tribunal de selección dio el visto bueno a trece, aunque de estas hay todavía tres o cuatro autorizaciones pendientes de documentación». La concejalía, añade, ha recibido más solicitudes y se está planteando convocar al tribunal de nuevo para responder a esta demanda. «El objetivo final es que todo el mundo quede dentro de esta regulación e irnos adaptando a los que nos solicita el sector. Algunas modificaciones ya las hemos podido hacer y otras las estamos estudiando», concluye.