El PSOE de Sant Antoni critica que el municipio «está cada vez más sucio» / .

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni denunció ayer en un comunicado que el alcalde Marcos Serra «ha convertido la gestión del servicio de limpieza en un fracaso absoluto», con un municipio «cada vez más sucio, abandonado y sin control», mientras que «centra todos sus esfuerzos» en mantener limpia la calle de Santa Agnès, donde está la pintura mural de Okuda, a la cual Serra «destina cinco operarios diariamente mientras desatiende el resto del pueblo y del municipio».

Según los socialistas, el resto de calles, barrios y pueblos de Sant Antoni «sufren un estado de dejadez cada vez más grave».

Según denuncian, el Consistorio ha aumentado la inversión en la contrata de limpieza en los últimos años, «pero el servicio no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado de forma preocupante».

Ante esta situación, el PSOE «exige» que el alcalde «deje de gobernar a golpe de propaganda y comience a ejercer sus responsabilidades».

El comunicado del grupo político asegura que «hay una falta de control, de planificación y supervisión evidente», dado que «los servicios de limpieza no cumplen con la periodicidad establecida, hay vehículos y maquinaria fuera de servicio y zonas que no se limpian durante semanas».

Además, denuncian «una absoluta opacidad sobre las posibles sanciones a la empresa adjudicataria por incumplimientos reiterados, a pesar de que la concejala responsable, Josefa Torres, ha llegado a decir que Sant Antoni está más limpio que nunca».