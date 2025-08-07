PSOE: «La nueva ley del suelo permite un aumento de 165.429 habitantes en Ibiza»

El PSOE arremetió este jueves contra la nueva ley, pactada por PP y Vox, que permite a los municipios de más de 20.000 habitantes desbloquear áreas de transición en suelo rústico para la construcción, aunque no se haya agotado todo el suelo urbano y urbanizable. A su juicio, significa que Ibiza queda «abocada al colapso». Esta normativa, que aumenta la capacidad edificatoria de los denominadas proyectos residenciales estratégicos en los nuevos suelos, implica que los municipios de Ibiza y Sant Josep puedan crecer en 165.429 nuevos habitantes, según los cálculos de los socialistas.

El secretario general de la Federació Socialista de Ibiza, Vicent Roselló, la portavoz socialista en el Consell, Elena López, y la diputada y responsable de temas de urbanismo del PSIB-PSOE en el Parlament, Mercedes Garrido, comparecieron para advertir de «los graves impactos» que conlleva este cambio legislativo.

La Ley 4/2025 permite una densidad de población de 225 habitantes en las áreas de transición del municipio de Ibiza, la ratio más alta de Balears junto a Palma. El PSOE recordó que Vila dispone de 490 hectáreas con esta catalogación, así que, en caso de que el Ayuntamiento desbloqueara toda esta superficie, la población podría incrementarse en 110.700 nuevos vecinos, más del doble que el censo actual.

En el caso de Sant Josep, con 304 hectáreas de estas características y una densidad autorizada de 180 habitantes, el techo poblacional crecería con otras 54.729 personas. «Es una densidad totalmente desproporcionada y, además, sin garantizar suelo para equipamientos, servicios ni zonas verdes, porque la ley permite que los promotores reduzcan las cesiones obligatorias a los ayuntamientos», lamentó López.

«Esta ley supondrá un colapso para Ibiza. No solo urbanístico, sino también de los recursos hídricos, circulatorio, sanitario y de generación de energía», añadió la portavoz socialista en el Consell.

Por su parte, Mercedes Garrido enfocó sus críticas al presidente y el vicepresidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí y Mariano Juan, a los que acusa de «mentir» a la hora de informar sobre la aplicación de esta ley. Según Garrido, ambos dirigentes «dijeron que no se activaría la construcción en suelo rústico hasta que no se agotara el suelo urbanizable y es mentira».

Igualmente, Garrido también aseguró que Marí y Juan anunciaron que solo se permitirá desbloquear áreas de transición en suelo rústico «para construir vivienda de protección oficial (VPO)». «Es otra mentira, porque se permite construir vivienda a precio limitado (VPL), que es un 30% más caro y no sigue ningún criterio social de adjudicación», denunciaron.

Chabolismo

A través del build to rent, el Govern ha introducido una fórmula en la que promotores privados pueden construir y gestionar VPL durante un periodo de concesión. Para Roselló, el precio de estos pisos se situará «entre 500.000 y 600.000 euros», inaccesible para la clase trabajadora.

Además, el PSOE recordó que el 50% del suelo urbanizable y el 25% del rústico en áreas de transición «se podrán destinar al libre mercado». «La única solución que da el PP es urbanizar el suelo rústico sin VPO, solo para las clases media y media alta», criticó Roselló. A su juicio, «estas políticas de depredación urbanística» están generando la proliferación del chabolismo en la isla.

Además, el PSOE insistió en que Balears aproveche la declaración de zona tensionada y permita a los ayuntamientos apliquen la Ley estatal de la Vivienda para fijar un precio máximo a los alquileres. En este sentido, recordaron que Galicia, gobernada por el PP, ha permitido esta fórmula para Santiago de Compostela.